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Короткі вітання з Новим роком: листівки та вірші

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
3
Вітання з Новим 2022 роком
Вітання з Новим 2022 роком

Короткі оригінальні привітання з Новим 2022 роком – у нашій добірці!

На порозі Новий рік — радісне та улюблене свято з дитинства. За східним гороскопом наступний рік пройде під знаком Тигра.

Це смілива, розумна і цілеспрямована тварина. Давайте ж побажаємо один одному, щоб 2022 став для нас таким же яскравим і стрімким, як і його символ.

"Телеграф" підготував короткі та душевні привітання з Новим 2022 роком у віршах та прозі, які допоможуть вам бути оригінальними. Надіслати гарну листівку в месенджері — це завжди привід порадувати близьку людину.

Найкращі привітання з Новим роком у віршах, прозі та листівках

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

З Новим роком! Хай нові ідеї, проекти та перспективи принесуть багато радості та натхнення! Хай родинне тепло створить затишну та приємну атмосферу, хай трапляються справжні дива та неочікувані сюрпризи! Теплоти бажаю та краси, грандіозних планів на майбутнє та щедрих дарів від Всесвіту!

Привітання з Новим роком 2022 на українській мові
Привітання з Новим роком 2022 на українській мові
Віршоване привітання з Новим роком
Віршоване привітання з Новим роком

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — все збудеться,

Злагода в сім’ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

Привітання з Новим роком 2022 у віршах
Привітання з Новим роком 2022 у віршах
Привітання з Новим роком 2022 у віршах
Привітання з Новим роком 2022 у віршах

Також слід пам’ятати, що дарувати подарунки на Новий рік — це важливий етап святкування. Тому, щоб сповна порадувати близьких людей, продумайте всі нюанси. А про те, що не варто дарувати і які подарунки можуть принести нещастя, ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Теги:
#Новий рік #Поздоровлення #Вітання з Новим роком
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