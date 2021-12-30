Новорічні привітання: гарні вірші, листівки та смс
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Привітайте своїх рідних та близьких з Новим роком.
Ось уже на порозі новий 2022 рік. І як завжди, це найчарівніше і найулюбленіше свято! У багатьох воно асоціюється з ялинкою, мандаринами та олів’є. Але яке свято без привітань. У цей час хочеться поділитися частинкою веселощів зі своїми друзями та рідними.
Тому "Телеграф" підготував вам веселі привітання з Новим роком. Ці смішні вірші передадуть святковий настрій та зігріють душевним теплом дорогих вам людей.
Прикольні новорічні вітання
Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
Вітаю з Новорічним святом!
Бажаю вам удачу мати,
Міцне здоров’я без хвороб,
Цікавих вражень і пригод.
Хай гарним буде кожен день,
Любов у дім нехай зайде.
Злагоди, затишку і миру,
Щоб увесь рік жили щасливо!
Додамо, що вибір подарунків для близьких людей – це відповідальне та захоплююче заняття. Але не слід забувати, що деякі речі можуть накликати біду. Про те, що не варто дарувати на Новий рік, читайте у нашому матеріалі.
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