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Новорічні привітання: гарні вірші, листівки та смс

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
30
З Новим роком!
З Новим роком!

Привітайте своїх рідних та близьких з Новим роком.

Ось уже на порозі новий 2022 рік. І як завжди, це найчарівніше і найулюбленіше свято! У багатьох воно асоціюється з ялинкою, мандаринами та олів’є. Але яке свято без привітань. У цей час хочеться поділитися частинкою веселощів зі своїми друзями та рідними.

Тому "Телеграф" підготував вам веселі привітання з Новим роком. Ці смішні вірші передадуть святковий настрій та зігріють душевним теплом дорогих вам людей.

Прикольні новорічні вітання

Віршоване привітання з Новим роком
Віршоване привітання з Новим роком
Віршоване привітання з Новим роком
Віршоване привітання з Новим роком

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Вітаю з Новорічним святом!

Бажаю вам удачу мати,

Міцне здоров’я без хвороб,

Цікавих вражень і пригод.

Хай гарним буде кожен день,

Любов у дім нехай зайде.

Злагоди, затишку і миру,

Щоб увесь рік жили щасливо!

Новорічні вітання
Новорічні вітання
З Новим роком!
З Новим роком!

Додамо, що вибір подарунків для близьких людей – це відповідальне та захоплююче заняття. Але не слід забувати, що деякі речі можуть накликати біду. Про те, що не варто дарувати на Новий рік, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Новий рік #Поздоровлення #Вітання з Новим роком
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