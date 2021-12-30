Новорічні привітання: гарні вірші, листівки та смс

Привітайте своїх рідних та близьких з Новим роком.

Ось уже на порозі новий 2022 рік. І як завжди, це найчарівніше і найулюбленіше свято! У багатьох воно асоціюється з ялинкою, мандаринами та олів’є. Але яке свято без привітань. У цей час хочеться поділитися частинкою веселощів зі своїми друзями та рідними.

Тому "Телеграф" підготував вам веселі привітання з Новим роком. Ці смішні вірші передадуть святковий настрій та зігріють душевним теплом дорогих вам людей.

Прикольні новорічні вітання

Віршоване привітання з Новим роком

Віршоване привітання з Новим роком

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

Привітання з Новим роком

Вітаю з Новорічним святом!

Бажаю вам удачу мати,

Міцне здоров’я без хвороб,

Цікавих вражень і пригод.

Хай гарним буде кожен день,

Любов у дім нехай зайде.

Злагоди, затишку і миру,

Щоб увесь рік жили щасливо!

Новорічні вітання

З Новим роком!

Додамо, що вибір подарунків для близьких людей – це відповідальне та захоплююче заняття. Але не слід забувати, що деякі речі можуть накликати біду. Про те, що не варто дарувати на Новий рік, читайте у нашому матеріалі.