Оригінальні відео вітання з Новим Роком 2022: вірші та пісні

"Телеграф" підготував оригінальні та гарні відео привітання з Новим роком.

Новий рік вже близько і ось-ось настане улюблене свято. Нехай здійсняться всі найпотаємніші бажання та мрії. Привітайте своїх коханих із цим святом — надішліть повідомлення рідній людині. Для цього ми зібрали святкові та теплі відео з новорічними побажаннями.

З Новим роком 2022 — побажання та відео

Тигр ввірвався з Новим роком

І бажає, щоб під боком

Була своя власна хата

На емоції багата.

Щоби в гаражі — машини,

І підкорені вершини.

Щоб здоров’я було в нормі,

Ну а тіло — в гарній формі.

День за днем, і крок за кроком…

З новим щастям, з Новим Роком!

Вітання з Новим роком

Хай Новий рік з добром до Вас прийде,

Здоров’я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,

Щастям безмежним Вас благословляє

Вітання з Новим роком

Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

і хай збуваються всі ваши мрії!

Вітання з Новим роком

З Новим роком добрі люди! Сподіваюсь з вами буде запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі!

Зазначимо, наступний рік пройде під заступництвом Чорного Тигра. І щоб задобрити цього звіра потрібно ретельно підібрати святкове вбрання.