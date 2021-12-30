Оригінальні відео вітання з Новим Роком 2022: вірші та пісні
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"Телеграф" підготував оригінальні та гарні відео привітання з Новим роком.
Новий рік вже близько і ось-ось настане улюблене свято. Нехай здійсняться всі найпотаємніші бажання та мрії. Привітайте своїх коханих із цим святом — надішліть повідомлення рідній людині. Для цього ми зібрали святкові та теплі відео з новорічними побажаннями.
З Новим роком 2022 — побажання та відео
Тигр ввірвався з Новим роком
І бажає, щоб під боком
Була своя власна хата
На емоції багата.
Щоби в гаражі — машини,
І підкорені вершини.
Щоб здоров’я було в нормі,
Ну а тіло — в гарній формі.
День за днем, і крок за кроком…
З новим щастям, з Новим Роком!
Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє
Щастя безмежного в році новому,
миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
і хай збуваються всі ваши мрії!
З Новим роком добрі люди! Сподіваюсь з вами буде запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі!
Зазначимо, наступний рік пройде під заступництвом Чорного Тигра. І щоб задобрити цього звіра потрібно ретельно підібрати святкове вбрання.
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