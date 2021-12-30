Привітання з Новим роком: гарні тости у віршах та прозі

Побажання та тости з Новим роком, які обов’язково сподобаються вашим знайомим.

Новий рік – це всіма улюблене свято. А яке ж свято без шампанського та тостів. Найпопулярніший формат – це новорічні тости у віршах. Пропонуємо завчасно вивчити кілька коротких привітань, які будуть доречними до столу незалежно від формату урочистостей.

Ми підібрали найцікавіші новорічні тости для корпоративу, сімейного свята чи вечірки із друзями.

Новорічні тости у віршах, листівках та прозі

Побажання та тости з Новим роком

Без тосту кинути мить не можна

Підняти келихи разом потрібно,

Так з Новим Роком ж, друзі,

Дякуємо вам за нашу дружбу!

Шлях Новий Рік несе удачу

І ваш дім буде повною чашею,

Любов, машину, може дачу…

Нехай Тигр виконає плани наші!

Побажання та тости з Новим роком

Хай дзвенять келихи дзвінко,

Хай іскриться в них вино.

Бій курантів знову в колонках,

Дивиться Новий Рік у вікно!

Так піднімемо ж келихи,

Нехай поллється дзвінко пісня,

Щоб ми негараздів не знали,

Щоб був весь рік чудовим!

Побажання та тости з Новим роком

Нехай 2022 рік буде таким же яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

Побажання та тости з Новим роком

Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2022 року стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей. Нехай Тигр, теперішній господар казкових дванадцяти місяців, відплатить вам за гостинну зустріч виконанням всіх ваших мрій!

Побажання та тости з Новим роком

Також, ми зібрали для вас стильні та красиві привітання з Новим роком. Крім того, не варто забувати, що є страви, які точно не варто поєднувати з алкоголем у новорічну ніч.