Новорічні привітання 2022 у віршах та листівках

Красиві вітання з нагоди 2022 року для рідних, друзів та знайомих.

Ось і настав останній день 2021 року. Нехай він йде в минуле, а разом з ним усі тривоги та негаразди. Візьмемо в наступний 2022, у рік Синього Водяного Тигра всі приємні моменти та спогади. Загадаємо бажання і побажаємо своїм коханим та близьким людям всього найкращого.

Щоб ваші побажання виділялися, слід обрати оригінальне привітання до свята. "Телеграф" зібрав гарні та оригінальні привітання з Новим роком у віршах та прозі, а також у яскравих листівках та картинках.

Красиві новорічні привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

Ось і настає Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

Привітання з Новим роком

Новий рік — чарівне свято,

Всі очікують його.

Сподівань у нас багато

На здійснення усього!

Побажаю всім здоров’я —

Це безцінне у житті.

Миру та добра з любов’ю,

Невичерпної краси!

Жити в злагоді з собою

Та з комфортом у душі.

Бути в мирі із ріднею

Без проблем та метушні!

Привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

Заходить свято новорічне на поріг.

Хай щастя вистачить на цілий рік,

Хай успіх посміхається щоденно,

І настрій буде зовсім не буденний.

Нехай радіє серце повсякчас,

Міцним здоров’я буде хай у вас.

Хай сніг собою вкриє всі тривоги,

І легко стелиться життя дорога!

Привітання з Новим роком

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки українцям коштуватиме новорічний стіл. А для бюджетного меню можна приготувати дуже простий та смачний салат "Перший сніг".