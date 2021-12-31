Новорічні привітання 2022 у віршах та листівках
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Красиві вітання з нагоди 2022 року для рідних, друзів та знайомих.
Ось і настав останній день 2021 року. Нехай він йде в минуле, а разом з ним усі тривоги та негаразди. Візьмемо в наступний 2022, у рік Синього Водяного Тигра всі приємні моменти та спогади. Загадаємо бажання і побажаємо своїм коханим та близьким людям всього найкращого.
Щоб ваші побажання виділялися, слід обрати оригінальне привітання до свята. "Телеграф" зібрав гарні та оригінальні привітання з Новим роком у віршах та прозі, а також у яскравих листівках та картинках.
Красиві новорічні привітання з Новим роком
Ось і настає Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!
Новий рік — чарівне свято,
Всі очікують його.
Сподівань у нас багато
На здійснення усього!
Побажаю всім здоров’я —
Це безцінне у житті.
Миру та добра з любов’ю,
Невичерпної краси!
Жити в злагоді з собою
Та з комфортом у душі.
Бути в мирі із ріднею
Без проблем та метушні!
Заходить свято новорічне на поріг.
Хай щастя вистачить на цілий рік,
Хай успіх посміхається щоденно,
І настрій буде зовсім не буденний.
Нехай радіє серце повсякчас,
Міцним здоров’я буде хай у вас.
Хай сніг собою вкриє всі тривоги,
І легко стелиться життя дорога!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки українцям коштуватиме новорічний стіл. А для бюджетного меню можна приготувати дуже простий та смачний салат "Перший сніг".
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