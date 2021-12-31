Вітання з роком Тигра для друзів та знайомих: листівки та побажання

Підбірка віршів-привітань із роком Тигра, які порадують будь-кого.

Новорічні свята — це найчарівніша і найпрекрасніша пора року. Це чудова нагода зібратися всією сім’єю і сказати один одному теплі слова та побажання. Не слід забувати, що настає рік Тигра. Сподіватимемося, що цей сильний, вольовий та красивий звір принесе нам успіх у справах, радість в оселі та тепло в серця.

Іноді знайти такі важливі слова для рідних людей зовсім не просто. Щоб полегшити завдання, ми зібрали чудові варіанти привітань: у віршах, листівках та прозі.

Найкращі вітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

З Новим роком, з новим щастям,

Щиро я усіх вітаю.

Побажаю позитиву

І добробуту без краю.

Хай цей рік надихає усіх,

Хай звучить веселий сміх.

Хай радість живе в кожному домі,

Добра всім, миру і любові.

Привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.

Привітання з Новим роком

Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!

Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов’язково!

Привітання з Новим роком

Зазначимо, астрологи вже дали прогноз на наступний рік і розповіли, які знаки зазнають труднощів у коханні в рік Чорного Тигра.

Також стало відомо, який знак Зодіаку зможе казково розбагатіти.