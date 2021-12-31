Вітання з роком Тигра для друзів та знайомих: листівки та побажання
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Підбірка віршів-привітань із роком Тигра, які порадують будь-кого.
Новорічні свята — це найчарівніша і найпрекрасніша пора року. Це чудова нагода зібратися всією сім’єю і сказати один одному теплі слова та побажання. Не слід забувати, що настає рік Тигра. Сподіватимемося, що цей сильний, вольовий та красивий звір принесе нам успіх у справах, радість в оселі та тепло в серця.
Іноді знайти такі важливі слова для рідних людей зовсім не просто. Щоб полегшити завдання, ми зібрали чудові варіанти привітань: у віршах, листівках та прозі.
Найкращі вітання з Новим роком
З Новим роком, з новим щастям,
Щиро я усіх вітаю.
Побажаю позитиву
І добробуту без краю.
Хай цей рік надихає усіх,
Хай звучить веселий сміх.
Хай радість живе в кожному домі,
Добра всім, миру і любові.
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.
Хай здійсниться казка новорічна!
Хай любов гаряча буде й вічна,
Хай достатку повна хата буде,
Вільний подих хай наповнить груди!
Хай щастить, удача хай сміється,
І найважча справа хай вдається.
Рік Новий, чарівний та казковий
Мрії хай здійснить обов’язково!
Зазначимо, астрологи вже дали прогноз на наступний рік і розповіли, які знаки зазнають труднощів у коханні в рік Чорного Тигра.
Також стало відомо, який знак Зодіаку зможе казково розбагатіти.
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