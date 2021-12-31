З Новим роком: гарні вітання у віршах та листівках

Привітайте своїх рідних та коханих з Новим роком!

Наближається Новий рік — всіма улюблене та радісне свято. На зміну металевому бику, який панував у 2021 році, за східним гороскопом, символом Нового року 2022 року стає чорний водяний тигр. Нехай цей сильний та розумний звір принесе в новому році лише радість та щастя.

Багато хто зустрічає свято у сімейному колі. Дарують подарунки та говорять один одному найтепліші слова. "Телеграф" зібрав найкращі вірші та листівки для коханих, рідних та друзів.

Привітання з Новим 2022 роком у віршах та листівках

Привітання з Новим роком 2022

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

Привітання з Новим роком 2022

Привітання з Новим роком 2022

Хай стане Новий рік вам справжнім святом,

Щоб ви були щасливі і багаті,

Багато радісних співали щоб пісень

І дякували Богу кожен день!

Хай рідні ваші будуть всі здорові,

В сім`ї і на роботі — все чудово.

Нехай вас люблять, дорого цінують,

Кохані ніжно кожен день цілують!

Добра і радості усій вашій родині.

Хто хоче, хай народить дочку й сина,

А в кого є — нехай щасливі будуть

І тата з мамою довіку не забудуть!

Привітання з Новим роком 2022

З Новим роком вас усіх!

Хай дзвенить щасливий сміх,

Хай багата буде хата,

Та завжди веселі свята.

Щоб не знали ви утоми,

Щоб завжди чекали вдома.

Хай цей рік найкращим буде

В оцю мить, потім, й усюди!

Привітання з Новим роком 2022

А щоб дізнатися заздалегідь, що готує новий 2022, слід прочитати прогнози астрологів. Зірки розповіли, хто у списку улюбленців фортуни на 2022 рік.

Також вже відомо, на яких представників Зодіаку чекають приємні зміни у 2022 році.