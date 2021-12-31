З Новим роком: гарні вітання у віршах та листівках
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Привітайте своїх рідних та коханих з Новим роком!
Наближається Новий рік — всіма улюблене та радісне свято. На зміну металевому бику, який панував у 2021 році, за східним гороскопом, символом Нового року 2022 року стає чорний водяний тигр. Нехай цей сильний та розумний звір принесе в новому році лише радість та щастя.
Багато хто зустрічає свято у сімейному колі. Дарують подарунки та говорять один одному найтепліші слова. "Телеграф" зібрав найкращі вірші та листівки для коханих, рідних та друзів.
Привітання з Новим 2022 роком у віршах та листівках
З роком Новим я вас, любі, вітаю,
Від щирого серця добра вам бажаю!
Хай буде достатку та щастя багато,
Хай сповниться миром й добробутом хата,
Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,
І радість барвінком довкола вас в’ється!
Миру та спокою, ласки, любові,
Кожного дня щоб були ви здорові!
Хай стане Новий рік вам справжнім святом,
Щоб ви були щасливі і багаті,
Багато радісних співали щоб пісень
І дякували Богу кожен день!
Хай рідні ваші будуть всі здорові,
В сім`ї і на роботі — все чудово.
Нехай вас люблять, дорого цінують,
Кохані ніжно кожен день цілують!
Добра і радості усій вашій родині.
Хто хоче, хай народить дочку й сина,
А в кого є — нехай щасливі будуть
І тата з мамою довіку не забудуть!
З Новим роком вас усіх!
Хай дзвенить щасливий сміх,
Хай багата буде хата,
Та завжди веселі свята.
Щоб не знали ви утоми,
Щоб завжди чекали вдома.
Хай цей рік найкращим буде
В оцю мить, потім, й усюди!
А щоб дізнатися заздалегідь, що готує новий 2022, слід прочитати прогнози астрологів. Зірки розповіли, хто у списку улюбленців фортуни на 2022 рік.
Також вже відомо, на яких представників Зодіаку чекають приємні зміни у 2022 році.
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