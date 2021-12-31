Рідним, колегам та друзям: найкращі привітання з Новим роком 2022

Найкращі та красиві новорічні привітання для ваших друзів та рідних.

На порозі Новий 2022 рік – час чудес та виконання бажань, а ще це чудова нагода, щоб порадувати своїх близьких людей подарунками. Не слід забувати, що по східному гороскопу цей рік пройде під знаком Чорного Водяного Тигра. Цей звір дуже сильний та цілеспрямований. З цього приводу не забудьте побажати своїм друзям виконання всіх задуманих планів.

Щоб вам не довелося довго шукати, "Телеграф" зібрав найщиріші вітання з Новим роком у віршах та листівках.

З Новим роком 2022 — вітання у віршах та картинках

Привітання з Новим роком 2022

Новий рік — дитинства свято,

День надій, бажань і мрій.

Вам гармонії бажаю

В вирі непростих стихій.

Хай щасливим рік весь буде,

Хай добробут принесе,

Грошей більше хай прибуде,

Радує нехай вас все!

Привітання з Новим роком 2022

Новорічні всі свята —

Справжнє диво дивне.

Хай же буде в нас життя

Добре неодмінно!

Дід Мороз приносить хай

Щастя в кожну хату.

Щоб прибуток — через край,

Труднощів не знати!

Побажаю в дивну ніч

Мріяти, бажати.

Щоб усе, що на душі,

З легкістю дістати!

Привітання з Новим роком 2022

Привітання з Новим роком 2022

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Хай ніч казкова радість принесе,

Ялинка ніжно мерехтить вогнями.

Та буде щастя вам понад усе

З любов’ю, щірим гумором, піснями.

А в хаті стане світло і тепло,

Так затишно і гарно що є сили.

Щоб в році новом вам завжди везло,

Були усі здорові та щасливі!

Привітання з Новим роком 2022

Бажаю ялинкового, мандаринового, різнобарвного настрою. Веселого свята і відмінних веселощів. З Новим роком!

Нагадаємо, астрологи розповіли для кого рік Чорного Тигра виявиться вдалим.