Рідним, колегам та друзям: найкращі привітання з Новим роком 2022
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Найкращі та красиві новорічні привітання для ваших друзів та рідних.
На порозі Новий 2022 рік – час чудес та виконання бажань, а ще це чудова нагода, щоб порадувати своїх близьких людей подарунками. Не слід забувати, що по східному гороскопу цей рік пройде під знаком Чорного Водяного Тигра. Цей звір дуже сильний та цілеспрямований. З цього приводу не забудьте побажати своїм друзям виконання всіх задуманих планів.
Щоб вам не довелося довго шукати, "Телеграф" зібрав найщиріші вітання з Новим роком у віршах та листівках.
З Новим роком 2022 — вітання у віршах та картинках
Новий рік — дитинства свято,
День надій, бажань і мрій.
Вам гармонії бажаю
В вирі непростих стихій.
Хай щасливим рік весь буде,
Хай добробут принесе,
Грошей більше хай прибуде,
Радує нехай вас все!
Новорічні всі свята —
Справжнє диво дивне.
Хай же буде в нас життя
Добре неодмінно!
Дід Мороз приносить хай
Щастя в кожну хату.
Щоб прибуток — через край,
Труднощів не знати!
Побажаю в дивну ніч
Мріяти, бажати.
Щоб усе, що на душі,
З легкістю дістати!
Хай ніч казкова радість принесе,
Ялинка ніжно мерехтить вогнями.
Та буде щастя вам понад усе
З любов’ю, щірим гумором, піснями.
А в хаті стане світло і тепло,
Так затишно і гарно що є сили.
Щоб в році новом вам завжди везло,
Були усі здорові та щасливі!
Бажаю ялинкового, мандаринового, різнобарвного настрою. Веселого свята і відмінних веселощів. З Новим роком!
Нагадаємо, астрологи розповіли для кого рік Чорного Тигра виявиться вдалим.
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