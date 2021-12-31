Вітання з Новим роком українською мовою: красиві листівки

Красиві та лаконічні привітання з Новим роком українською мовою.

Новий рік уже стукає у двері. З нами прощається рік Бика, і ми готуємось зустрічати рік Чорного Тигра. Залишилося завершити останні справи та підготуватися до свята. Подумайте про побажання та теплі слова для своїх близьких.

"Телеграф" підготував душевні вітання із Новим роком 2022 року у віршах українською мовою. Гарні та стильні листівки з Новим роком допоможуть передати атмосферу свята.

Вітання з Новим роком українською мовою

Мандаріні, звук бокалів,

Щастя миті і кохання,

Буде рік новий хай вдалим,

Збудуться всі бажання!

Хай у новому році будуть

Мир і радість, вдача, ласка,

Злагода у дім прибуде,

І життя стане, мов казка!

Вітання з Новим роком українською мовою

З Новим роком — короткі вітання українською мовою

Непомітно новий рік підкрався,

Щоб був кращим за попередній і задався,

Хай достаток не псує людей,

Буде менше злих очей,

Любов прибуде там, де її немає,

А людська гордість зовсім зникає.

Щоб молодість грала, добро прибувало,

Й бідності люди ніколи не знали.

Вітання з Новим роком українською мовою

Вітання з Новим роком українською мовою

Зауважимо, щоб наступний рік вдався, потрібно знати, як його правильно зустрічати. Крім того, слід знати від якого вбрання варто відмовитися в новорічну ніч, щоб почуватися комфортно і красиво.