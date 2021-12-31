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Новорічні привітання 2022: вірші та листівки українською мовою

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
27
З Новим роком
З Новим роком

З Новим роком – короткі вітання українською мовою.

Час біжить і не встигнемо ми озирнутися, як на порозі — Новий рік. Зазвичай, до свята ми готуємося заздалегідь, прикрашаємо оселі, плануємо новорічне меню, запрошуємо друзів, продумуємо новорічні привітання.

Пропонуємо добірку привітань із Новим роком для близьких рідних людей та друзів.

Вітання з Новим роком 2022: вірші та листівки

Короткі вітання з Новим роком у віршах
Короткі вітання з Новим роком у віршах
Вітання з Новим роком
Вітання з Новим роком

Вже рік старий за обрії пливе.

Вже й Новий стоїть на видокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі лише вина, істини і друзі!

(Л. Костенко)

Листівка з Новим роком українською мовою
Листівка з Новим роком українською мовою
Листівка з Новим роком українською мовою
Листівка з Новим роком українською мовою

Щасливого Нового року

Вам зичу я від душі!

Не буде тривог хай й мороки,

А будуть — пісні та вірші.

Хай сяє в квартирі ялинка,

Гірлянді хай миготять,

І шкірна святкова хвилинка

Дарує нехай благодать!

З Новим роком
З Новим роком
Листівка з Новим роком українською
Листівка з Новим роком українською

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці -

Тобі бажаю у Новому Році!

Вітання з Новим роком українською мовою
Вітання з Новим роком українською мовою

Нагадаємо, що новорічні застілля з великою кількістю майонезних салатів та інших "важких" страв можуть призвести до проблем зі здоров’ям. Про те, як не зашкодити своєму організму під час свят, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Новий рік #Поздоровлення #Вітання з Новим роком
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