Прикольні новорічні побажання: веселі вірші та картинки

Прикольні та смішні короткі привітання з Новим роком 2022.

Новий рік — веселе та радісне свято. Це чудовий привід провести весело час із друзями. Щоб бути оригінальним та виділитися з натовпу, варто заздалегідь подумати про веселі та оригінальні побажання.

"Телеграф" зібрав найсмішніші вітання з Новим роком у картинках, які дуже гарні, жартівливі та прикольні.

Прикольні та смішні привітання з Новим роком 2022

Веселі вітання з Новим роком у віршах

Хай одяг буде від кутюр,

В кишенях — шелест від купюр,

Душа хай прагне авантюр,

А в справах — тільки лиш ажур!

Привітання з Новим роком

Веселе привітання з Новим роком

Здоров’я і сили у новому році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!

Щоб ваша робота не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала до самої смерті.

Щоб наша держава цвіла й багатіла

Та місце достойне у світі посіла.

Веселе привітання з Новим роком

Я бажаю вам багато:

Здоров’я віз, достаток в хату,

Слухняних діток,тещу милу,

Свекруху добру незлобливу.

Щоб кум з кумою… Як годиться.

Та щоб роботою гордиться!

І щоб весь рік у всіх у вас

Було в житті усе гаразд!

Листівка з Новим роком

Зазначимо, щоб новорічні гуляння пройшли без наслідків для здоров’я, слід прислухатися до порад дієтологів.