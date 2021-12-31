Прикольні новорічні побажання: веселі вірші та картинки
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Прикольні та смішні короткі привітання з Новим роком 2022.
Новий рік — веселе та радісне свято. Це чудовий привід провести весело час із друзями. Щоб бути оригінальним та виділитися з натовпу, варто заздалегідь подумати про веселі та оригінальні побажання.
"Телеграф" зібрав найсмішніші вітання з Новим роком у картинках, які дуже гарні, жартівливі та прикольні.
Прикольні та смішні привітання з Новим роком 2022
Хай одяг буде від кутюр,
В кишенях — шелест від купюр,
Душа хай прагне авантюр,
А в справах — тільки лиш ажур!
Здоров’я і сили у новому році,
Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.
Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!
Щоб ваша робота не дала вам вмерти,
Всіх вас годувала до самої смерті.
Щоб наша держава цвіла й багатіла
Та місце достойне у світі посіла.
Я бажаю вам багато:
Здоров’я віз, достаток в хату,
Слухняних діток,тещу милу,
Свекруху добру незлобливу.
Щоб кум з кумою… Як годиться.
Та щоб роботою гордиться!
І щоб весь рік у всіх у вас
Було в житті усе гаразд!
Зазначимо, щоб новорічні гуляння пройшли без наслідків для здоров’я, слід прислухатися до порад дієтологів.
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