З Новим роком: красиві привітання та тости

Ми підготували для вас прикольні тости та побажання на Новий рік 2022.

Ось і добігає кінця рік Бика. На порозі новий 2022 рік — рік Чорного Тигра. Усі приготування до свята закінчуються — ялинка прибрана, вбрання готове, стіл накритий. Але який же Новий рік без побажань та тостів. Скажіть теплі та приємні слова своїм рідним під дзвін келихів.

"Телеграф" зібрав для вас гарні побажання та тости

Тости та побажання на Новий рік

Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2022 року стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей. Нехай Тигр, теперішній господар казкових дванадцяти місяців, відплатить вам за гостинну зустріч виконанням всіх ваших мрій!

Тости та побажання на Новий рік

Йде веселе свято по планеті –

І ми йому відкрили душі знову.

Я п'ю за те, щоб пили наші діти

За нашу мудрість, дружбу і любов!

Тости та побажання на Новий рік

Тости та побажання на Новий рік

Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2022 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі посмішки, а всі проблеми і негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!

Тости та побажання на Новий рік

Більше побажань та поздоровлень ви можете знайти у нашій добірці новорічних привітань.