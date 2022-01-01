Рус

Вітання з Новим роком: душевні вірші та гарні листівки

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
149
Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Красиві та оригінальні привітання з Новим роком.

У перший день нового року не забудьте привітати своїх рідних та близьких. Побажайте їм у ці морозні дні душевного тепла та радості. Щоб висловити свої теплі почуття до людини, не потрібно багато слів. Навіть невеликі, але оригінальні побажання із Новим роком можуть передати атмосферу свята. Пропонуємо вам привітати рідних коротким віршем чи гарною листівкою – щиро та без зайвих слів.

Привітання з Новим 2022 роком у віршах, листівках та прозі

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоровʼя не покине

І добробут в хату лине!

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Дід Мороз спішить до вас

З Новим роком привітати,

Та удачі на весь рік

І здоровʼячка вам дати,

Сонячних, яскравих днів,

Незабутніх вражень світлих,

Виповнення добрих мрій,

Щирих друзів вам привітних!

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

Вітаю з Новим роком! Бажаю чудового настрою, казкового багатства і неземного щастя. Нехай всі загадані бажання неодмінно збуваються! Посмішок, веселощів і побільше радості в Новому році!

Привітання з Новим роком
Привітання з Новим роком

А "Телеграф" нагадує, що українці на Різдво відпочиватимуть три дні поспіль. Про те, що прийнято готувати на це свято та як його відзначати, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Новий рік #Поздоровлення
Тарифи, соцвиплати, податки – 1 січня буде насиченим
Україна
Подорожчання газу, новий податок та касові апарати для всіх – що змінилося в Україні з 1 січня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Тарифи, соцвиплати, податки – 1 січня буде насиченим
Подорожчання газу, новий податок та касові апарати для всіх – що змінилося в Україні з 1 січня
Дата публікації
Категорія
Січень буде з рясними опадами, але трохи теплішим за норму
Різка зміна погоди і сильний мороз: синоптик озвучив прогноз на січень для України
Дата публікації
Категорія
Новий рік-2022 до жителів Самоа ще не прийшов
Сідней, Лондон, Нью-Йорк: як відзначили Новий рік-2022 у різних країнах (відео)
Дата публікації
Категорія
Українські рубежі залишилися незмінними
Новий рік під обстрілами: на Донеччині вбили українського захисника
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі