Вітання з Новим роком: душевні вірші та гарні листівки

Красиві та оригінальні привітання з Новим роком.

У перший день нового року не забудьте привітати своїх рідних та близьких. Побажайте їм у ці морозні дні душевного тепла та радості. Щоб висловити свої теплі почуття до людини, не потрібно багато слів. Навіть невеликі, але оригінальні побажання із Новим роком можуть передати атмосферу свята. Пропонуємо вам привітати рідних коротким віршем чи гарною листівкою – щиро та без зайвих слів.

Привітання з Новим 2022 роком у віршах, листівках та прозі

Привітання з Новим роком

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Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у Вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоровʼя не покине

І добробут в хату лине!

Привітання з Новим роком

Привітання з Новим роком

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Дід Мороз спішить до вас

З Новим роком привітати,

Та удачі на весь рік

І здоровʼячка вам дати,

Сонячних, яскравих днів,

Незабутніх вражень світлих,

Виповнення добрих мрій,

Щирих друзів вам привітних!

Привітання з Новим роком

Вітаю з Новим роком! Бажаю чудового настрою, казкового багатства і неземного щастя. Нехай всі загадані бажання неодмінно збуваються! Посмішок, веселощів і побільше радості в Новому році!

Привітання з Новим роком

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