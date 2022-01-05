Різдво Христове 2022: листівки та картинки зі святом
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Різдво — це особливе та тихе сімейне свято
Різдво Христове – велике християнське свято, день народження Ісуса Христа. Очікування першої зірки, що сповістила про народження Сина Божого, перетворюється на очікування дива та казкових перетворень. 2022 року свято випадає на п’ятницю (7 січня).
Цього дня прийнято вітати рідних та близьких зі святом, а гарні листівки – чудовий варіант для привітання з Різдвом Христовим.
"Телеграф" у цьому матеріалі зібрав найкращі барвисті листівки та картинки зі святом 7 січня, які ви можете надіслати близьким людям у соцмережі чи месенджері.
Раніше "Телеграф" розповідав, які 12 пісних страв мають бути на столі в різдвяний Святвечір, а також публікував рецепт головного символу різдвяного столу — куті.
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