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Різдво Христове 2022: листівки та картинки зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Красиві різдвяні побажання на 7 січня Новина оновлена 05 січня 2022, 11:33
Красиві різдвяні побажання на 7 січня

Різдво — це особливе та тихе сімейне свято

Різдво Христове – велике християнське свято, день народження Ісуса Христа. Очікування першої зірки, що сповістила про народження Сина Божого, перетворюється на очікування дива та казкових перетворень. 2022 року свято випадає на п’ятницю (7 січня).

Цього дня прийнято вітати рідних та близьких зі святом, а гарні листівки – чудовий варіант для привітання з Різдвом Христовим.

"Телеграф" у цьому матеріалі зібрав найкращі барвисті листівки та картинки зі святом 7 січня, які ви можете надіслати близьким людям у соцмережі чи месенджері.

Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022
Листівки з Різдвом Христовим-2022

Раніше "Телеграф" розповідав, які 12 пісних страв мають бути на столі в різдвяний Святвечір, а також публікував рецепт головного символу різдвяного столу — куті.

Теги:
#Різдво #Свята #Картинки #Листівки
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