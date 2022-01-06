Нехай Святвечір подарує диво! Найкращі вітання та листівки на 6 січня

Не забудьте привітати рідних та близьких із урочистим святом Святвечора!

Перед Різдвом в Україні завжди відзначають Святвечір. Цього дня сім’я обов’язково має зібратися за святковим столом із 12 пісних страв, головним серед яких є кутя. Крім безлічі звичаїв та традицій 6 січня (саме в цю дату відзначають Святвечір православні християни) заведено вітати всіх зі святом та дарувати позитивні емоції.

"Телеграф" з нагоди Різдвяного Святвечора зібрав яскраві листівки та теплі привітання у віршах та прозі, якими можна привітати рідних та близьких.

Оригінальні привітання зі Святвечором у віршах, прозі та листівках

Нехай Святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові та щастя. Бажаю вам миру та світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене смутком і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’ї – щасливими, а справи – успішними. Зі Святвечором!

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

У світлий тихий Святвечір хочемо з усією теплотою душі побажати Вам здоров’я, миру та добра, гармонії, спокою та достатку у Ваших сім’ях, любові, терпіння та віри у краще.

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

Вітаю зі Святвечором. Хочу від душі побажати миру та достатку, радості та краси, гармонії та любові, надії та добробуту, удачі та душевного тепла. Знай, щастя вже в дорозі, вір, що все буде ще краще, ніж зараз.

Відчиняйте двері коляді,

бо Різдво ступає на поріг,

знак добра, господньої любові

в світлі Вифлиємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залише слід,

будьте дужі, щирі і багаті,

щастя вам і довгих многих літ!

Христос ся Рождає!

Нехай таємничий і чарівний Різдвяний Святвечір, буде наповнений душевним спокоєм, миром та достатком. Нехай радість і віра в краще, робить цей світ ще прекраснішим!

Раніше "Телеграф" публікував найкращі листівки та привітання з нагоди Різдва Христового. Також ми зібрали три найбільш вдалі та перевірені варіанти Різдвяної куті.