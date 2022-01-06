З Різдвом Христовим! Найкращі привітання для рідних та близьких у картинках та листівках

Найкрасивіші привітання з Різдвом 2022 спеціально для наших читачів.

Різдво Христове — це одне з найбільших і найважливіших християнських свят, встановлених на честь народження Ісуса Христа. Відзначається свято двічі: православні християни святкують 7 січня, а католики – 25 грудня. Різдво християни готуються протягом 40 днів, напередодні вони дотримуються суворого посту.

"Телеграф" вітає своїх читачів зі світлим святом та публікує найкрасивіші та душевні привітання з Різдвом у віршах, смс, своїми словами, картинки та листівки.

Привітання з Різдвом у картинках

Привітання з Різдвом у віршах, прозі та смс

Нехай Різдво увійде у ваш дім,

З собою несучи все те, що свято!

Нехай же будуть сміх і радість в ньому,

Від щастя і душа багата!

Нехай затишком дихає будинок,

Нехай ангел вас оберігає!

Ми вітаємо з Різдвом

І тільки найкращого бажаєм!

У Різдво Христове У тиші нічній Щастя в дім заходить Зустрінь його мерщій. На сніжинках ангели Спустяться з небес, Адже час настав Казок і чудес!

Від щирого серця хочу привітати Вас з Різдвом Христовим, з найсвітлішим святом. Нехай біди і тяготи життя ніколи не відвідають Ваш дім, нехай перебуває з Вами тільки щастя і успіх. Дай Бог, Вам міцного здоров’я душі і тіла. Зі святом!

Як же добре, що в це Різдво ми не самотні, і є кому розділити з нами чарівні, солодкі миті! Сьогодні прийміть мої вітання, а також побажання здійснення всіх мрій! Нехай ваше життя наповниться радістю, бажаними перемогами і гарним настроєм!

В цей день Христос народився,

Світ надією сповнився,

В небесах зоря сіяє,

Радість й світло предвіщає.

Я бажаю в це Різдво

Тільки кращого всього,

Хай Господь оберігає,

Життя любов’ю наповняє

З Різдвом! Ось і прийшло саме чарівне свято, в яке зима перетворюється з суворої морозної дами в білосніжну, м'яку красуню, щедро вкриваючи все навколо мереживним сніговим покривалом! Я вітаю вас і бажаю щастя, нехай воно буде з вами цілий рік і незмінно зігріває ваше серце!

З добрим, домашнім, затишним Різдвом вітаю тебе від щирого серця! Хочеться щиро побажати: де б ти не був, нехай у серці у тебе буде благодатне, тихе, що наповнює впевненістю та любов’ю до життя, різдвяне світло зірки. Нехай він вкаже тобі правильні, мудрі рішення, помножить радість, вгамує смуток, подарує найкращі почуття та спогади!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кутю на Різдво із пшеничної крупи з горіхами та маком.