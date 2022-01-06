Зі Святим Вечором! Найкращі привітання у віршах та картинках на 6 січня

"Телеграф" зібрав душевні привітання зі Святим Вечором

Різдво не лише особливе свято, яке починають відзначати увечері 6 грудня – у Святий Вечір. Напередодні свята після появи в небі першої зірки люди збираються за святковим столом. Традиційно господині готують 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

Цього вечора прийнято вітати рідних та близьких зі святом.

Вітання зі Святим Вечором

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю всім віри і терпіння,

Та Божого благословіння.

***

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота…

***

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійсняються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

***

З Різдвом вітаю щиро вас,

Із таїнством та справжнім дивом!

Бажаю, щоб вогонь не згас

В серцях та душах! Щоб щасливо

Жили багато днів та літ,

Щоб не зважали ні на кого,

І щоб не зустрічали бід,

Були під захистом у Бога!

***

Свята вечеря вже на столі чекає,

Із великим святом увесь народ вітає.

Хай подарує Різдво у хату злагоду й добро,

Нехай в родинах панують мир й тепло.

Різдвяна зірочка нехай яскраво сяє,

Народження Христа прославляє.

Раніше "Телеграф" писав, які 12 страв обов’язково мають бути на святковому столі на Святвечір.