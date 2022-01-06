Рус

Зі Святим Вечором! Найкращі привітання у віршах та картинках на 6 січня

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
205
Вітання зі Святим Вечором
Вітання зі Святим Вечором

"Телеграф" зібрав душевні привітання зі Святим Вечором

Різдво не лише особливе свято, яке починають відзначати увечері 6 грудня – у Святий Вечір. Напередодні свята після появи в небі першої зірки люди збираються за святковим столом. Традиційно господині готують 12 пісних страв, головною з яких є кутя.

Цього вечора прийнято вітати рідних та близьких зі святом.

Вітання зі Святим Вечором

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю всім віри і терпіння,

Та Божого благословіння.

***

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров’я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота…

***

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійсняються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

***

З Різдвом вітаю щиро вас,

Із таїнством та справжнім дивом!

Бажаю, щоб вогонь не згас

В серцях та душах! Щоб щасливо

Жили багато днів та літ,

Щоб не зважали ні на кого,

І щоб не зустрічали бід,

Були під захистом у Бога!

***

Свята вечеря вже на столі чекає,

Із великим святом увесь народ вітає.

Хай подарує Різдво у хату злагоду й добро,

Нехай в родинах панують мир й тепло.

Різдвяна зірочка нехай яскраво сяє,

Народження Христа прославляє.

Раніше "Телеграф" писав, які 12 страв обов’язково мають бути на святковому столі на Святвечір.

Теги:
#Свято #Різдво #Поздоровлення #Святвечір #Різдвяний святвечір
Колишній головний лікар лікарні Світлана Федорова
В регіонах
Відмовилася давати відкат? Звільнення головлікаря Миколаївської лікарні обернулося гучним скандалом — усі деталі та версії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Колишній головний лікар лікарні Світлана Федорова
Відмовилася давати відкат? Звільнення головлікаря Миколаївської лікарні обернулося гучним скандалом — усі деталі та версії
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Росія вводить війська в Казахстан: що відбувається в найбільших містах країни (онлайн)
Дата публікації
Категорія
Нову хворобу вважають викликом для імунної системи людини
Новий вірус "Флурона": як розпізнати у себе гібрид ковіду та грипу
Дата публікації
Категорія
Бенедіктас Ванагас потрапив у страшну аварію
На "Дакарі" гонщик потрапив в аварію з переворотами (відео)
Дата публікації
Категорія
Без України — нікуди, навіть у протестах казахів
Росіяни вже знайшли у казахському "Майдані" український слід