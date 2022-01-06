Зі Святим Вечором! Найкращі привітання у віршах та картинках на 6 січня
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"Телеграф" зібрав душевні привітання зі Святим Вечором
Різдво не лише особливе свято, яке починають відзначати увечері 6 грудня – у Святий Вечір. Напередодні свята після появи в небі першої зірки люди збираються за святковим столом. Традиційно господині готують 12 пісних страв, головною з яких є кутя.
Цього вечора прийнято вітати рідних та близьких зі святом.
Вітання зі Святим Вечором
Зірочка різдвяна палає,
Святвечір народ зустрічає,
Нехай Господь щирою рукою
Наділе вас долею легкою,
Бажаю всім віри і терпіння,
Та Божого благословіння.
***
Святвечір дарує родинне тепло,
Бажаю щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров’я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота…
***
З Святою вечерею вас привітаю,
Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійсняються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
І завжди вертатись до свого порогу!
***
З Різдвом вітаю щиро вас,
Із таїнством та справжнім дивом!
Бажаю, щоб вогонь не згас
В серцях та душах! Щоб щасливо
Жили багато днів та літ,
Щоб не зважали ні на кого,
І щоб не зустрічали бід,
Були під захистом у Бога!
***
Свята вечеря вже на столі чекає,
Із великим святом увесь народ вітає.
Хай подарує Різдво у хату злагоду й добро,
Нехай в родинах панують мир й тепло.
Різдвяна зірочка нехай яскраво сяє,
Народження Христа прославляє.
Раніше "Телеграф" писав, які 12 страв обов’язково мають бути на святковому столі на Святвечір.
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