Щасливого Різдва! Яскраві листівки та теплі привітання на свято 7 січня

Не забудьте привітати з Різдвом найрідніших та найближчих людей.

Різдво Христове — найбільше урочисте християнське свято, яке символізує день народження Ісуса Христа. І якщо парафіяни західного обряду вже відсвяткували Різдво 25 грудня, то віряни православних та греко-католицьких церков відзначатимуть його 7 січня. Так, чи інакше, вітати з цим великим святом можна усіх рідних та близьких.

З цієї нагоди "Телеграф" підготував яскраві листівки та теплі привітання у віршах та прозі зі світлим святом Різдва Христового.

Привітання з Різдвом у прозі

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Благодаті в цей чарівний день, спокою в серці й миру в домі. Хай прийдуть в душу Віра, Надія і Любов. Нехай у світле свято кожен знайде на небі свою Різдвяну Зірку і життя його буде дивовижним. Вітаємо з Різдвом!

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Читайте також: Категорія Lifestyle Священик пояснив, навіщо відзначати Різдво та у чому важливість цього свята "Син Божий став Сином Людським, щоб зникла стіна, що розділяла Бога і людей, щоб усім відкрилася можливість стати Божими дітьми за благодаттю", - зазначає священик .

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю тепла і затишку в домі, взаєморозуміння і підтримки в сім’ї, здійснення мрій, великих і світлих цілей, прагнень і досягнень. Достатку вам, благочестивих думок і справ, віри, миру і любові!

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Нехай дзвін різдвяних дзвонів наповнить думки чистотою, душу — світлом, а життя — благодаттю. З Різдвом!

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Миру, любові, добробуту у свято світлого Різдва Христового. Вірте в чудеса і радуйте один одного подарунками!

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У світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

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З Різдвом Христовим! Бажаю несподіваного дива, любові, радості та великих пригод у твоєму щасливому житті. Бажаю, щоб тебе кохали, щоб тобою дорожили, щоб тебе оточували тільки чудові та добрі люди! Веселого Різдва! Здоров’я, миру та добробуту.

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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю бути щасливою людиною, немов дитина, бажаю кожен день зустрічати з любов’ю та надією, немов кожен день — це маленьке життя. Нехай Господь дарує сили для всього важливого та доброго, нехай це Різдво запалить у твоєму серці вогник віри та натхнення!

Листівки та картинки на Різдво

Привітання з Різдвом у віршах

Відчиняйте двері ясенові, Бо Різдво ступає на поріг – Знак добра, господньої любові У світлі Вифлеємської зорі! Хай це свято лине в кожну хату, В кожнім серці залишає слід. Будьте дужі, щирі і багаті, Щастя вам і довгих многих літ! Христос ся Рождає!

Хай в Ваші вікна стукає колядка, а на столі і свічка і кутя. Вже сповістила зіронька на небі, що в яслах народилося дитя. А оченята сповнені любові і посмішка весела і легка. В різдвяну ніч хай Вас благословляє Ісусика малесенька рука.

Хай Ангел торкнеться Вас ніжно крилом, Зігріє Вам серце Різдвяним теплом! Хай радість наповнить Ваш дім, Оселиться щастя та спокій у нім!

Яскрава зірочка зійшла, Свята вечеря підійшла: кутя, вареники, грибочки, фасоля, риба, огірочки… Нехай лунає в хаті сміх — З Різдвом Христовим вас усіх!

У вечір цей Різдва Христова, бажаю щастя вам простого. Надії, радості й любові. А в нагороду за терпіння Господь надасть своє благословіння. Зі святом!

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