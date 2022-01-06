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Щасливого Різдва! Яскраві листівки та теплі привітання на свято 7 січня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Різдво - одне з найбільших свят у християнстві
Різдво - одне з найбільших свят у християнстві

Не забудьте привітати з Різдвом найрідніших та найближчих людей.

Різдво Христове — найбільше урочисте християнське свято, яке символізує день народження Ісуса Христа. І якщо парафіяни західного обряду вже відсвяткували Різдво 25 грудня, то віряни православних та греко-католицьких церков відзначатимуть його 7 січня. Так, чи інакше, вітати з цим великим святом можна усіх рідних та близьких.

З цієї нагоди "Телеграф" підготував яскраві листівки та теплі привітання у віршах та прозі зі світлим святом Різдва Христового.

Привітання з Різдвом у прозі

***

Благодаті в цей чарівний день, спокою в серці й миру в домі. Хай прийдуть в душу Віра, Надія і Любов. Нехай у світле свято кожен знайде на небі свою Різдвяну Зірку і життя його буде дивовижним. Вітаємо з Різдвом!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю тепла і затишку в домі, взаєморозуміння і підтримки в сім’ї, здійснення мрій, великих і світлих цілей, прагнень і досягнень. Достатку вам, благочестивих думок і справ, віри, миру і любові!

***

Нехай дзвін різдвяних дзвонів наповнить думки чистотою, душу — світлом, а життя — благодаттю. З Різдвом!

***

Миру, любові, добробуту у свято світлого Різдва Христового. Вірте в чудеса і радуйте один одного подарунками!

***

У світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю несподіваного дива, любові, радості та великих пригод у твоєму щасливому житті. Бажаю, щоб тебе кохали, щоб тобою дорожили, щоб тебе оточували тільки чудові та добрі люди! Веселого Різдва! Здоров’я, миру та добробуту.

***

Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю бути щасливою людиною, немов дитина, бажаю кожен день зустрічати з любов’ю та надією, немов кожен день — це маленьке життя. Нехай Господь дарує сили для всього важливого та доброго, нехай це Різдво запалить у твоєму серці вогник віри та натхнення!

Листівки та картинки на Різдво

Привітання з Різдвом у віршах

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг –

Знак добра, господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці залишає слід.

Будьте дужі, щирі і багаті,

Щастя вам і довгих многих літ!

Христос ся Рождає!

Хай в Ваші вікна стукає колядка,

а на столі і свічка і кутя.

Вже сповістила зіронька на небі,

що в яслах народилося дитя.

А оченята сповнені любові

і посмішка весела і легка.

В різдвяну ніч хай Вас благословляє

Ісусика малесенька рука.

Хай Ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє Вам серце Різдвяним теплом!

Хай радість наповнить Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім!

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

кутя, вареники, грибочки,

фасоля, риба, огірочки…

Нехай лунає в хаті сміх —

З Різдвом Христовим вас усіх!

У вечір цей Різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

Зі святом!

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим відрізняється Різдво християн західного та східного обрядів в Україні.

Теги:
#Свято #Різдво #Поздоровлення #Картинки #Листівки
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