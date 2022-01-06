Щасливого Різдва! Яскраві листівки та теплі привітання на свято 7 січня
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Не забудьте привітати з Різдвом найрідніших та найближчих людей.
Різдво Христове — найбільше урочисте християнське свято, яке символізує день народження Ісуса Христа. І якщо парафіяни західного обряду вже відсвяткували Різдво 25 грудня, то віряни православних та греко-католицьких церков відзначатимуть його 7 січня. Так, чи інакше, вітати з цим великим святом можна усіх рідних та близьких.
З цієї нагоди "Телеграф" підготував яскраві листівки та теплі привітання у віршах та прозі зі світлим святом Різдва Христового.
Привітання з Різдвом у прозі
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Благодаті в цей чарівний день, спокою в серці й миру в домі. Хай прийдуть в душу Віра, Надія і Любов. Нехай у світле свято кожен знайде на небі свою Різдвяну Зірку і життя його буде дивовижним. Вітаємо з Різдвом!
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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю тепла і затишку в домі, взаєморозуміння і підтримки в сім’ї, здійснення мрій, великих і світлих цілей, прагнень і досягнень. Достатку вам, благочестивих думок і справ, віри, миру і любові!
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Нехай дзвін різдвяних дзвонів наповнить думки чистотою, душу — світлом, а життя — благодаттю. З Різдвом!
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Миру, любові, добробуту у свято світлого Різдва Христового. Вірте в чудеса і радуйте один одного подарунками!
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У світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Вітаю вас із Різдвом Христовим та бажаю, щоб в домі завжди панувала любов та злагода, щоб кожного дня траплялися маленькі дива, а доля дарувала приємні сюрпризи. Зі святом!
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З Різдвом Христовим! Бажаю несподіваного дива, любові, радості та великих пригод у твоєму щасливому житті. Бажаю, щоб тебе кохали, щоб тобою дорожили, щоб тебе оточували тільки чудові та добрі люди! Веселого Різдва! Здоров’я, миру та добробуту.
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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю бути щасливою людиною, немов дитина, бажаю кожен день зустрічати з любов’ю та надією, немов кожен день — це маленьке життя. Нехай Господь дарує сили для всього важливого та доброго, нехай це Різдво запалить у твоєму серці вогник віри та натхнення!
Листівки та картинки на Різдво
Привітання з Різдвом у віршах
Відчиняйте двері ясенові,
Бо Різдво ступає на поріг –
Знак добра, господньої любові
У світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці залишає слід.
Будьте дужі, щирі і багаті,
Щастя вам і довгих многих літ!
Христос ся Рождає!
Хай в Ваші вікна стукає колядка,
а на столі і свічка і кутя.
Вже сповістила зіронька на небі,
що в яслах народилося дитя.
А оченята сповнені любові
і посмішка весела і легка.
В різдвяну ніч хай Вас благословляє
Ісусика малесенька рука.
Хай Ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє Вам серце Різдвяним теплом!
Хай радість наповнить Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім!
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
кутя, вареники, грибочки,
фасоля, риба, огірочки…
Нехай лунає в хаті сміх —
З Різдвом Христовим вас усіх!
У вечір цей Різдва Христова,
бажаю щастя вам простого.
Надії, радості й любові.
А в нагороду за терпіння
Господь надасть своє благословіння.
Зі святом!
Раніше "Телеграф" повідомляв, чим відрізняється Різдво християн західного та східного обрядів в Україні.
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