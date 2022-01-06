Вітання з Різдвяним Святвечір: яскраві листівки та картинки зі святом

Нехай цей день обов’язково принесе веселі колядки, смачні частування, душевне умиротворення.

У четвер, 6 січня, православний світ відзначає переддень Різдва, яке у просторіччя називається Святвечір (Святий Вечір, Багата кутя, Коляда). Цього дня християни готуються святкувати Різдво.

Також Святвечір — це останній і найсуворіший день Різдвяного посту. Коли стемніє, прийнято всією сім’єю сідати за стіл, на який, за традицією, ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів. Починати трапезу можна лише після появи на небі першої зірки.

Читайте також: Категорія Lifestyle Священик пояснив, навіщо відзначати Різдво та у чому важливість цього свята "Син Божий став Сином Людським, щоб зникла стіна, що розділяла Бога і людей, щоб усім відкрилася можливість стати Божими дітьми за благодаттю", - зазначає священик .

Цього вечора заведено вітати рідних та близьких зі святом. "Телеграф" приготував гарні привітання зі святом у віршах, прозі, листівках та картинках.

Привітання зі Святвечерею в картинках

Привітання зі Святвечерею у віршах та прозі

У Святвечір, в переддень Різдва Поспішаю сказати вам добрі слова. Нехай станеться з вами чудо Хай хороше трапляється всюди. Хай теплом надія вас зігріє І щасливий буде той, хто вірить. Хай буде все у вас благополучно І з вами крокує удача нерозлучно.

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

Подякувать за все, що дав Господь,

Благать, щоб в мирі квітла Україна!

У Різдвяний святвечір щиро бажаю, щоб справдилися всі добрі надії та світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було жодних перепон. Здоров’я та миру, достатку та віри, краси душі та взаємної любові!

Нехай Різдвяний святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові та щастя. Я бажаю вам миру і світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарена сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї щасливими, а справи успішними. Зі святвечором!

Звідусіль звучать колядки, На порозі вже Різдво, Миру я тобі бажаю, Щастя хай несе воно. Хай Святий прекрасний Вечір Збере навколо всю рідню, Радість, благодать й достаток Хай в сім’ю ввійдуть твою!

Раніше "Телеграф" писав, які 12 страв обов’язково мають бути на святковому столі на Святвечір.