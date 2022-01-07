З Різдвом Христовим! Найкращі картинки, листівки та відеопривітання зі святом
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Вітання з Різдвом – невід’ємний атрибут новорічних свят.
Різдво Христове є одним із найважливіших християнських свят. Згідно з біблійними легендами, цього дня Діва Марія народила на світ Ісуса Христа. Традиції Різдва говорять про те, що свято проводять у колі найрідніших та близьких за смачною кутею та ароматним узваром із сухофруктів.
"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом та підготував гарні листівки, вірші та відеопривітання до Різдва. Не забудьте надіслати їх своїм близьким.
Привітання з Різдвом у картинках
Привітання з Різдвом у віршах
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов’ю
Та подарує Вам здоров’я.
Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім'я.
Щоб рік, що настане, був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Відеопривітання з Різдвом
Раніше "Телеграф" розповідав, які 12 пісних страв мають бути на столі в різдвяний Святвечір, а також публікував рецепти головного символу різдвяного столу — куті.
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