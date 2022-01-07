З Різдвом Христовим! Найкращі картинки, листівки та відеопривітання зі святом

Вітання з Різдвом – невід’ємний атрибут новорічних свят.

Різдво Христове є одним із найважливіших християнських свят. Згідно з біблійними легендами, цього дня Діва Марія народила на світ Ісуса Христа. Традиції Різдва говорять про те, що свято проводять у колі найрідніших та близьких за смачною кутею та ароматним узваром із сухофруктів.

Читайте також: Категорія Lifestyle Священик пояснив, навіщо відзначати Різдво та у чому важливість цього свята "Син Божий став Сином Людським, щоб зникла стіна, що розділяла Бога і людей, щоб усім відкрилася можливість стати Божими дітьми за благодаттю", - зазначає священик .

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом та підготував гарні листівки, вірші та відеопривітання до Різдва. Не забудьте надіслати їх своїм близьким.

Привітання з Різдвом у картинках

Привітання з Різдвом у віршах

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров’ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Хай Різдво у вишиванці, Розбудить Вас щасливо вранці! І принесе у Вашу хату, Радість й усмішок багато. Розбудить приспані надії, Достатком й щастям Вас зігріє, Зігріє сонцем і любов’ю Та подарує Вам здоров’я.

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік, що настане, був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Хай здоров'я з Вами буде Хай Вас гумор не забуде, Хай смачна кутя удасться, Хай завжди панує щастя, Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

Нехай вам засяють Різдвяні вогні! Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї! Бажаю, щоб завжди робота була, І щоб раділа вся ваша сім’я. Щоб рік що наступить, Був кращим за всіх, Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Відеопривітання з Різдвом

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