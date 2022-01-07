Привітання з Різдвом Христовим: найяскравіші та найкрасивіші картинки, вірші та відео
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Цього дня всією сім’єю прийнято збиратися за великим святковим столом.
Різдво Христове — найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят, тому до цього свята ставляться з великою повагою.
У цей час віряни причащаються і сповідуються, а також дотримуються суворого посту, який завершується 6 січня, коли в небі сходить перша вечірня. У ніч на 7 січня у всіх православних храмах проводять найкрасивіші богослужіння, після яких столи накривають святковими м’ясними стравами.
"Телеграф" вітає своїх читачів зі світлим святом та публікує найкрасивіші та душевні привітання з Різдвом у віршах, смс, своїми словами, картинки та листівки.
Привітання з Різдвом у картинках та листівках
Привітання з Різдвом у віршах
Вже різдвяна ніч надходить.
По хатах Ангелик ходить.
Із Різдвом вас всіх вітає
Щастя й радості бажає!
Христос ся рождає!
**
З Різдвом вас вітаю,
Та вдачі бажаю,
Смачної куті,
Достатку в житті,
Колядок різдвяних,
Пампушок духмяних,
Здоров’я й любові
У домі доволі!
**
Вітаю з радісним і світлим святом — різдвом Христовим! Нехай у вашому житті панує лише мир, спокій і радість, а зло і горе обходять ваш дім стороною.
**
В ніч святкову і казкову,
У чарівну ніч Різдва,
Вам бажаю я любові,
Та душевного тепла,
Ласки Божої й достатку,
Щоб здоровими були,
Бло все у вас в порядку,
Дружно й радісно жили!
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Вітаю з великим православним святом, з Різдвом Христовим! Бажаю вам сил і натхнення на весь 2022-й рік. Нехай у ваших домівках панує злагода, а в сердцях тепло.
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Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
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Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я
Щоб рік, що настане
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Відеопривітання з Різдвом
Раніше "Телеграф" повідомляв, чим відрізняється Різдво християн західного та східного обрядів в Україні.
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