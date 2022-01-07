Привітання з Різдвом Христовим: найяскравіші та найкрасивіші картинки, вірші та відео

Цього дня всією сім’єю прийнято збиратися за великим святковим столом.

Різдво Христове — найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят, тому до цього свята ставляться з великою повагою.

У цей час віряни причащаються і сповідуються, а також дотримуються суворого посту, який завершується 6 січня, коли в небі сходить перша вечірня. У ніч на 7 січня у всіх православних храмах проводять найкрасивіші богослужіння, після яких столи накривають святковими м’ясними стравами.

"Телеграф" вітає своїх читачів зі світлим святом та публікує найкрасивіші та душевні привітання з Різдвом у віршах, смс, своїми словами, картинки та листівки.

Привітання з Різдвом у картинках та листівках

Привітання з Різдвом у віршах

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

**

З Різдвом вас вітаю,

Та вдачі бажаю,

Смачної куті,

Достатку в житті,

Колядок різдвяних,

Пампушок духмяних,

Здоров’я й любові

У домі доволі!

**

Вітаю з радісним і світлим святом — різдвом Христовим! Нехай у вашому житті панує лише мир, спокій і радість, а зло і горе обходять ваш дім стороною.

**

В ніч святкову і казкову,

У чарівну ніч Різдва,

Вам бажаю я любові,

Та душевного тепла,

Ласки Божої й достатку,

Щоб здоровими були,

Бло все у вас в порядку,

Дружно й радісно жили!

**

Вітаю з великим православним святом, з Різдвом Христовим! Бажаю вам сил і натхнення на весь 2022-й рік. Нехай у ваших домівках панує злагода, а в сердцях тепло.

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Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

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Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я

Щоб рік, що настане

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Відеопривітання з Різдвом

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим відрізняється Різдво християн західного та східного обрядів в Україні.