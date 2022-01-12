"Щедрий вечір, добрий вечір": гарні українські щедрівки на Старий Новий рік-2022

Переддень свята називають Щедрий вечір

Щедрий вечір – народне свято. Увечері 13 січня, напередодні Старого Нового року, прийнято виконувати обрядові пісні – щедрівки. За традицією, щедрують дівчатка. Щедрувальниці ввечері та до півночі обходять оселі та з піснями бажають щастя господарям.

Варто відмітити, що щедрівки суттєво відрізняються від колядок, які виконують на Різдво 7 січня. Та й виконуються вони чоловіками. Ще в колядках переважно прославляють народження Христа, а щедрівками бажають благополуччя сім’ї, багатого врожаю.

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Телеграф пропонує читачам список красивих щедрівок українською мовою, які легко можна вивчити разом з дітьми.

Щедрий вечір, добрий вечір — І дорослим, і малечі! Щастя, радості, любові, Щоб завжди були здорові І багаті, і веселі І надворі, і в оселі. Щоб Господь оберігав, Вам усе потрібне дав, Щоб ви квітли з кожним кроком, Отже, всіх вас з Новим роком!

Читайте також: Категорія Привітання Старий Новий Рік: найкращі щедрівки та привітання на Маланки На Щедрий Вечір, 13 січня, співають щедрівки та вітають зі Старим новим роком.

Щедро-щедро стіл накритий! Буде рік багатий, ситий, Буде щастя і здоров'я, Жити будете з любов'ю, Чесні будуть справи й дії, Всі здійсняться ваші мрії! Щедро-щедро вам бажаю! З Новим роком вас вітаю!

Як ходили ми бродили, То щедрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, Тож дозвольте щедрувати! Щастя, радості, достатку, В охорону — ангелятко! Хай приходять до оселі Друзі вірні і веселі, Море сміху і любові. Щоб усі були здорові!

Читайте також: Категорія Lifestyle Ворожіння на кохання в ніч на 14 січня: найточніші способи дізнатися ім’я свого нареченого За традицією, у ніч на 14 січня дівчата збиралися великою компанією та ворожили на своє майбутнє.

Щедрий вечір, добрий вечір Вас вітає радо! Щоб було у вас в родині Діточок багато! Щоб були усі здорові І не знали горя! Вишиванкою стелилась Щоби ваша доля! Щоб в родині дружній вашій Сміх лунав усюди! Щедрий вечір, добрий вечір Вас вітає, люди!

Додамо, що на Щедрий вечір, як і на Різдво, заведено готувати кутю. Раніше "Телеграф"розповідав, як приготувати страву з пшеничної крупи з горіхами та маком.