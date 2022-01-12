"Щедрий вечір, добрий вечір": гарні українські щедрівки на Старий Новий рік-2022
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Переддень свята називають Щедрий вечір
Щедрий вечір – народне свято. Увечері 13 січня, напередодні Старого Нового року, прийнято виконувати обрядові пісні – щедрівки. За традицією, щедрують дівчатка. Щедрувальниці ввечері та до півночі обходять оселі та з піснями бажають щастя господарям.
Варто відмітити, що щедрівки суттєво відрізняються від колядок, які виконують на Різдво 7 січня. Та й виконуються вони чоловіками. Ще в колядках переважно прославляють народження Христа, а щедрівками бажають благополуччя сім’ї, багатого врожаю.
Телеграф пропонує читачам список красивих щедрівок українською мовою, які легко можна вивчити разом з дітьми.
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Новим роком вас вітаю!
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає радо!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові
І не знали горя!
Вишиванкою стелилась
Щоби ваша доля!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх лунав усюди!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає, люди!
Додамо, що на Щедрий вечір, як і на Різдво, заведено готувати кутю. Раніше "Телеграф"розповідав, як приготувати страву з пшеничної крупи з горіхами та маком.
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