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"Щедрий вечір, добрий вечір": гарні українські щедрівки на Старий Новий рік-2022

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найкращі обрядові пісні для дітей та дорослих
Найкращі обрядові пісні для дітей та дорослих

Переддень свята називають Щедрий вечір

Щедрий вечір – народне свято. Увечері 13 січня, напередодні Старого Нового року, прийнято виконувати обрядові пісні – щедрівки. За традицією, щедрують дівчатка. Щедрувальниці ввечері та до півночі обходять оселі та з піснями бажають щастя господарям.

Варто відмітити, що щедрівки суттєво відрізняються від колядок, які виконують на Різдво 7 січня. Та й виконуються вони чоловіками. Ще в колядках переважно прославляють народження Христа, а щедрівками бажають благополуччя сім’ї, багатого врожаю.

Телеграф пропонує читачам список красивих щедрівок українською мовою, які легко можна вивчити разом з дітьми.

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Новим роком вас вітаю!

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!

Додамо, що на Щедрий вечір, як і на Різдво, заведено готувати кутю. Раніше "Телеграф"розповідав, як приготувати страву з пшеничної крупи з горіхами та маком.

Теги:
#Свята #Щедрий вечір #Щедрівки
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