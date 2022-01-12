З Днем дочки! Зворушливі привітання у листівках, картинках, віршах та відео
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Це свято найкраще провести вдома, у родинному колі, зі своїми доньками.
У середу, 12 січня, у всьому світі традиційно відзначають Всесвітній день доньки. Це свято офіційного статусу не має, але це не заважає відзначити його у родинному колі, ще раз нагадавши своїй дочці про любов до неї.
Всесвітній день доньки – це міжнародна ініціатива, яка виникла з Національного дня доньки в Індії. Основне завдання організації цього сімейного свята — привернути увагу суспільства до проблем дівчаток у сім’ї.
День доньки – це свято у родинному колі, коли свою любов до дівчинки можуть зайвий раз проявити її батьки. Не забудьте привітати свою доньку з цим святом, хоч би надіславши їй мальовничу листівку чи відеопривітання.
Для цього "Телеграф" склав добірку яскравих та барвистих привітань на будь-який смак: картинки, листівки, вірші та відео.
Привітання з Днем доньки у картинках:
Привітання з Днем дочки у віршах:
Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
***
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
***
Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Щастям обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
***
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Хай радує теплими днями,
Чарівними вабить вогнями,
Хай втілює мрії і плани!
Вітаємо, доню кохана!
***
Люба донечка мила, вітаю,
Неймовірного щастя бажаю.
Хай приємностей буде багато,
Хай завжди буде затишна хата,
Оченятки твої не сумують,
Завжди світяться, радість дарують.
Щоб успішна була ти в роботі,
Лиш приємними стали турботи.
Ти найкраща перлинка у світі,
Хай для тебе розквітнуть всі квіти.
Будь безмежно прекрасна, гарнюся,
Я за щастя твоє помолюся!
Відеопривітання з Днем дочки:
Зазначимо, місяць січень багатий на свята. Календар важливих церковних свят — дивіться у матеріалі "Телеграфа".
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