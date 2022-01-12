З Днем дочки! Зворушливі привітання у листівках, картинках, віршах та відео

Це свято найкраще провести вдома, у родинному колі, зі своїми доньками.

У середу, 12 січня, у всьому світі традиційно відзначають Всесвітній день доньки. Це свято офіційного статусу не має, але це не заважає відзначити його у родинному колі, ще раз нагадавши своїй дочці про любов до неї.

Всесвітній день доньки – це міжнародна ініціатива, яка виникла з Національного дня доньки в Індії. Основне завдання організації цього сімейного свята — привернути увагу суспільства до проблем дівчаток у сім’ї.

День доньки – це свято у родинному колі, коли свою любов до дівчинки можуть зайвий раз проявити її батьки. Не забудьте привітати свою доньку з цим святом, хоч би надіславши їй мальовничу листівку чи відеопривітання.

Для цього "Телеграф" склав добірку яскравих та барвистих привітань на будь-який смак: картинки, листівки, вірші та відео.

Привітання з Днем доньки у картинках:

Привітання з Днем дочки у віршах:

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії і плани!

Вітаємо, доню кохана!

***

Люба донечка мила, вітаю,

Неймовірного щастя бажаю.

Хай приємностей буде багато,

Хай завжди буде затишна хата,

Оченятки твої не сумують,

Завжди світяться, радість дарують.

Щоб успішна була ти в роботі,

Лиш приємними стали турботи.

Ти найкраща перлинка у світі,

Хай для тебе розквітнуть всі квіти.

Будь безмежно прекрасна, гарнюся,

Я за щастя твоє помолюся!

Відеопривітання з Днем дочки:

Зазначимо, місяць січень багатий на свята. Календар важливих церковних свят — дивіться у матеріалі "Телеграфа".