Щедрий вечір: красиві щедрівки та веселі вітання зі Старим Новим роком

13 січня в Україні святкують Щедрий вечір, Маланки.

Старий Новий рік святкують у ніч на 14 січня. Увечері 13 січня відзначають Щедрий вечір чи Маланки. Люди святкують, веселяться і бажають усім успішного року. Цього дня прийнято співати щедрівки та бажати господарям здоров’я та усіляких благ.

"Телеграф" зібрав для вас веселі щедрівки та привітання.

Щедрівки для дітей

Ой, сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки — його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Щедрівки для дітей

Щедрівки для дітей

Наша Маланка — господиня,

Як помастить, так помиє:

Стоя миски під лавою

Та й поросли муравою.

Стоя горшки під другою

Та й си вкрили осугою.

Щедрівки для дітей

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедрівки для дітей

Зазначимо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні, однак це станеться не дуже скоро. Таку думку озвучив голова Православної церкви України Єпіфаній.