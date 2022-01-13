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Щедрий вечір: красиві щедрівки та веселі вітання зі Старим Новим роком

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
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Щедрівки та вітання зі Старим Новим роком
Щедрівки та вітання зі Старим Новим роком

13 січня в Україні святкують Щедрий вечір, Маланки.

Старий Новий рік святкують у ніч на 14 січня. Увечері 13 січня відзначають Щедрий вечір чи Маланки. Люди святкують, веселяться і бажають усім успішного року. Цього дня прийнято співати щедрівки та бажати господарям здоров’я та усіляких благ.

"Телеграф" зібрав для вас веселі щедрівки та привітання.

Щедрівки для дітей
Щедрівки для дітей

Ой, сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки — його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Щедрівки для дітей
Щедрівки для дітей
Щедрівки для дітей
Щедрівки для дітей

Наша Маланка — господиня,

Як помастить, так помиє:

Стоя миски під лавою

Та й поросли муравою.

Стоя горшки під другою

Та й си вкрили осугою.

Щедрівки для дітей
Щедрівки для дітей

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедрівки для дітей
Щедрівки для дітей

Зазначимо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні, однак це станеться не дуже скоро. Таку думку озвучив голова Православної церкви України Єпіфаній.

Теги:
#Старий Новий рік #Щедрівки #Маланки
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