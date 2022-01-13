Щедрий вечір: красиві щедрівки та веселі вітання зі Старим Новим роком
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13 січня в Україні святкують Щедрий вечір, Маланки.
Старий Новий рік святкують у ніч на 14 січня. Увечері 13 січня відзначають Щедрий вечір чи Маланки. Люди святкують, веселяться і бажають усім успішного року. Цього дня прийнято співати щедрівки та бажати господарям здоров’я та усіляких благ.
"Телеграф" зібрав для вас веселі щедрівки та привітання.
Ой, сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки — його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Наша Маланка — господиня,
Як помастить, так помиє:
Стоя миски під лавою
Та й поросли муравою.
Стоя горшки під другою
Та й си вкрили осугою.
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
Зазначимо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні, однак це станеться не дуже скоро. Таку думку озвучив голова Православної церкви України Єпіфаній.
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