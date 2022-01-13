Привітання з Щедрим вечором: красиві листівки, картинки та вірші на 13 січня
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Здивуйте своїх рідних та близьких красивим та оригінальним побажанням у віршах на свято.
Напередодні Старого Нового року, 13 січня, українці відзначають Щедрий вечір. У це свято вся сім’я знову збирається за святковим, вже не пісним столом, а молодь ходить по хатах і співає щедрівки, бажаючи всім щастя, благополуччя та здоров’я. А вранці 14 січня чоловіки та хлопці ходять засівати будинки зерном, супроводжуючи побажаннями достатку та врожаю.
"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом та бажає всім щастя, здоров’я, миру в домі та виконання бажань. Також ми підготували для вас красиві вітання у картинках та віршах, які допоможуть вам привітати всіх своїх рідних та близьких.
Привітання зі Щедрим вечором у картинках:
Привітання зі Щедрим вечором у віршах:
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим Вечором вітаю!
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці
У Старім Новому році!
Щедрий вечір йде до хати
Щедро нас обдарувати,
Щедро стіл накрив в світлиці
Медом з хлібом із пшениці.
Сядем разом щедрувати,
Щедро Бога прославляти,
Та Христос хрещається,
Щиро всіх вітати!
Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині!
Найперше побажаю, щоб були щасливі!
По-друге, побажаю вам куті смачної,
Жити наче в казці, в мирі та любові!
Додамо, що на Щедрий вечір, як і на Різдво, заведено готувати кутю. Раніше "Телеграф"розповідав, як приготувати страву з пшеничної крупи з горіхами та маком.
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