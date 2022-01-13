Рус

Привітання з Щедрим вечором: красиві листівки, картинки та вірші на 13 січня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
80
Підбірка найщиріших привітань із Щедрим вечором
Підбірка найщиріших привітань із Щедрим вечором

Здивуйте своїх рідних та близьких красивим та оригінальним побажанням у віршах на свято.

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, українці відзначають Щедрий вечір. У це свято вся сім’я знову збирається за святковим, вже не пісним столом, а молодь ходить по хатах і співає щедрівки, бажаючи всім щастя, благополуччя та здоров’я. А вранці 14 січня чоловіки та хлопці ходять засівати будинки зерном, супроводжуючи побажаннями достатку та врожаю.

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом та бажає всім щастя, здоров’я, миру в домі та виконання бажань. Також ми підготували для вас красиві вітання у картинках та віршах, які допоможуть вам привітати всіх своїх рідних та близьких.

Привітання зі Щедрим вечором у картинках:

Привітання зі Щедрим вечором у віршах:

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим Вечором вітаю!

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці

У Старім Новому році!

Щедрий вечір йде до хати

Щедро нас обдарувати,

Щедро стіл накрив в світлиці

Медом з хлібом із пшениці.

Сядем разом щедрувати,

Щедро Бога прославляти,

Та Христос хрещається,

Щиро всіх вітати!

Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині!

Найперше побажаю, щоб були щасливі!

По-друге, побажаю вам куті смачної,

Жити наче в казці, в мирі та любові!

Додамо, що на Щедрий вечір, як і на Різдво, заведено готувати кутю. Раніше "Телеграф"розповідав, як приготувати страву з пшеничної крупи з горіхами та маком.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Щедрий вечір
Зброю та машини супроводжують і численні загони військових
Новини Росії
Росія стягує військову техніку до кордону з Україною з Далекого Сходу та Сибіру: з’явилися фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зброю та машини супроводжують і численні загони військових
Росія стягує військову техніку до кордону з Україною з Далекого Сходу та Сибіру: з’явилися фото
Дата публікації
Категорія
"Барселона" — "Реал"
"Барселона" 2:3 "Реал": відео голів
Дата публікації
Категорія
Найвища зарплата у Віталія Кличка була у червні
Кличко за рік заробив удвічі більше за Зеленського: як йому це вдалося
Дата публікації
Категорія
Експерти вважають обмеження торгових надбавок дешевим піар-ходом уряду
Влада взялася за регуляцію вартості продуктів: що тепер буде з цінами
Дата публікації
Категорія
Лише за осінь патрульні ловили порушника тричі
Ловили п’яним і з наркотиками: що відомо про водія, який вчинив смертельну аварію у Харкові