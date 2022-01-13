Привітання з Щедрим вечором: красиві листівки, картинки та вірші на 13 січня

Здивуйте своїх рідних та близьких красивим та оригінальним побажанням у віршах на свято.

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, українці відзначають Щедрий вечір. У це свято вся сім’я знову збирається за святковим, вже не пісним столом, а молодь ходить по хатах і співає щедрівки, бажаючи всім щастя, благополуччя та здоров’я. А вранці 14 січня чоловіки та хлопці ходять засівати будинки зерном, супроводжуючи побажаннями достатку та врожаю.

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом та бажає всім щастя, здоров’я, миру в домі та виконання бажань. Також ми підготували для вас красиві вітання у картинках та віршах, які допоможуть вам привітати всіх своїх рідних та близьких.

Привітання зі Щедрим вечором у картинках:

Привітання зі Щедрим вечором у віршах:

Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим Вечором вітаю!

Щедрий вечір, добрий вечір — І дорослим, і малечі! Щастя, радості, любові, Щоб завжди були здорові І багаті, і веселі І надворі, і в оселі. Щоб Господь оберігав, Вам усе потрібне дав, Щоб ви квітли з кожним кроком, Отже, всіх вас з Новим роком!

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці

У Старім Новому році!

Щедрий вечір йде до хати Щедро нас обдарувати, Щедро стіл накрив в світлиці Медом з хлібом із пшениці. Сядем разом щедрувати, Щедро Бога прославляти, Та Христос хрещається, Щиро всіх вітати!

Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині!

Найперше побажаю, щоб були щасливі!

По-друге, побажаю вам куті смачної,

Жити наче в казці, в мирі та любові!

Додамо, що на Щедрий вечір, як і на Різдво, заведено готувати кутю. Раніше "Телеграф"розповідав, як приготувати страву з пшеничної крупи з горіхами та маком.