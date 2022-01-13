Щедрий вечір: гарні вітання українською мовою у віршах, листівках та картинках на 13 січня
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На Щедрий вечір накривають багатий стіл та ходять щедрувати.
Напередодні Старого Нового року, 13 січня, українці святкують Щедрий вечір. Історія свята корінням сягає дохристиянських часів, а обряди та традиції пов’язані з язичницькими божествами.
Щедрий вечір ще називають Щедрцем, вечором Василя, він збігається зі святкуванням Маланки. Цього вечора обов’язково готували кутю, приправлену олією чи вершками. Молодь влаштовувала вертепи та щедрувала.
До Щедрого вечора "Телеграф" підготував привітання та побажання у віршах, картинках та листівках:
Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров’я,
Жити будете з любов’ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійснюються ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!
А в цьому будинку, як у вінку.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А господар, як виноград,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Господинька, як калинка,
Щедрий вечір, добрий вечір,
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Щедрий вечір, добрий вечір -
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі і надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
Я вам завінчую як добре жити:
Нехай вся біда від вас біжить,
Нехай вам здорові діти ростуть,
Нехай вам яйце знесе когут.
Щоб мали ви всього: і в хаті і в полі,
Щоб хліба і сала ви мали доволі!
Щоб мирно жили, веселились,
Щоб вам ся вродив: часник, як бик,
Цибуля, як дуля,
Капуста, як баба тлуста,
Овес, як кудлатий пес,
Коноплі аж до стелі
І щоб не було сварки в оселі!
Зазначимо, у Щедрий вечір, як і в Різдвяний святвечір прийнято готувати кутю. Що можна приготувати на Старий Новий рік, читайте в матеріалі "Телеграфу".
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