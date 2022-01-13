Привітання зі Старим Новим роком: гарні вірші, листівки та картинки

З 13 на 14 січня українці відзначають Новий рік за старим стилем.

В ніч із 13 на 14 січня в Україні відзначають неофіційне свято — Старий Новий рік. Свято з’явилося через розбіжності юліанського літочислення (старого стилю) та григоріанського, за яким зараз живе весь світ.

Так виникли два свята: Новий рік за сучасним календарем (у ніч із 31 грудня на 1 січня) та Новий рік за старим стилем (у ніч з 13 на 14 січня).

Цього року Старий Новий рік припадає на четвер і не є вихідним днем. Але все ж таки це свято полюбилося багатьом, сім’ї влаштовують застілля та вітають один одного зі Старим Новим роком.

Вітання зі Старим Новим Роком у віршах, листівках та картинках

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Вітаю зі Старим Новим роком. Бажаю щастя, миру та добробуту. Нехай Новий рік за старою доброю традицією подарує чарівну казку та справжнє диво. Нехай попереду чекають радісні дні та чудові новини. Нехай у житті не буде лиха та кривд. Нехай живе у серці любов. Нехай Старий Новий рік здійснить головне бажання, подарує щедрі посмішки та обійми.

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати!

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Іще одне прийшло зимове свято —

Постукав в двері Новий рік Старий!

Бажаю вам здоров’я й силу мати

Його стрічати ще багато літ.

Хай в домі буде мир, любов, достаток,

Хай сміх лунає в стінах кожний день,

Із друзями, сім’єю святкувати

І заспівати радісних пісень.

Привітання зі Старим Новим роком 2022

Привітання шлю сердечні

У Старий Новий вам рік,

Хай щасливим і багатим

Буде ваш прекрасний вік.

Вам бажаю всіх гараздів,

Миру, злагоди, достатку,

Хай успішним рік цей стане

До кінця і від початку.

Хай здоров’я не підводить,

Радість хай несе родина,

Буде поряд вірний друг

І кохана "половина".

Листівка зі Старим Новим роком 2022

Вітаю з найзагадковішим святом – зі Старим Новим Роком. І нехай він дійсно буде новим і принесе нові успіхи, починання, подарунки, радісні миті і щасливе мирне життя.

Читайте також: Категорія Привітання Привітання з Щедрим вечором: красиві листівки, картинки та вірші на 13 січня Здивуйте своїх рідних та близьких красивим та оригінальним побажанням у віршах на свято.

Нагадаємо, що 13 січня напередодні Старого Нового року українці відзначають Щедрий вечір чи свято Маланки. Цього вечора прийнято ходити щедрувати та влаштовувати застілля зі щедрою кутею.