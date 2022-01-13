Зі Старим Новим роком: гарні відеовітання, вірші та листівки для рідних та близьких

Старий Новий рік – це привід ще раз привітати своїх рідних та близьких.

У ніч на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік – свято, яке виникло внаслідок зміни літочислення. Через дану розбіжність календарів ми відзначаємо один Новий рік (1січня) за новим стилем та другий Новий рік (14 січня) за старим стилем.

Таким чином, у ніч із 13 на 14 січня ви можете "досвяткувати" улюблене свято. Ще раз загадати бажання та побажати своїм близьким щастя та здоров’я.

Зазначимо, що Старий Новий рік співпадає зі святкуванням Щедрого вечора чи Маланки, коли прийнято ходити щедрувати та готувати кутю.

Вітання зі Старим Новим роком

Старий Новий рік - вітання у листівках та віршах

Старий Новий рік дарує чудовий шанс втілити щось із невиконаного 1 січня — зібрати забутих друзів, відвідати ті місця, в які всі разом не можуть зібратися. Нехай все найзаповітніше виповниться і додасть сили для майбутніх звершень у старих і нових справах!

Старий Новий рік - вітання у листівках та віршах

На Старий Новий рік

Побажань несу багато.

Нехай буде щедра завше

На добро вся ваша хата.

Хай дзвенять іскристим дном

Келихи за щедру долю

І танцюють за вікном

Срібні щастя бандеролі.

Вітання зі Старим Новим роком

Зі Старим Новим роком

Сьогодні привітаю,

Час йде невпинним кроком,

А я вам побажаю:

Здоровим бути та щасливим,

Найкраще брати від життя,

Хай буде світлим сьогодення

І ще прекраснішим — буття!

Вітання зі Старим Новим роком

Усіх, кому дорогий Старий Новий рік, так само як і звичайний, вітаємо з можливістю знову зануритися в новорічні привітання та побажання нових надій, любові та взаєморозуміння. Старий Новий рік придуманий спеціально для всіх, хто вірить в чудеса і любить добрі свята, а також щедро пригощає тих, хто їх вітає.

Вітання зі Старим Новим роком

Читайте також: Категорія Привітання Привітання зі Старим Новим роком: гарні вірші, листівки та картинки З 13 на 14 січня українці відзначають Новий рік за старим стилем.

З роком Старим щиро вас я вітаю,

Хай вам безмежно всюди щастить.

Грошей мішечок й здоров’я бажаю,

І хай кохання весь рік вас п’янить!

Вітання зі Старим Новим роком

Вітання зі Старим Новим роком

Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.

Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, у обіймах та в піснях!

Нагадаємо, у 2022 році українці відзначать безліч державних та церковних свят. Крім того, про те, що відзначаємо перший місяць нового року, читайте в нашому матеріалі.