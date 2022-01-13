Короткі вітання зі Старим Новим роком: листівки та вірші

Вітання зі Старим Новим роком для ваших друзів, рідних та близьких.

У ніч на 14 січня ми маємо можливість ще раз зустріти Новий рік. Старий Новий рік — унікальне свято, яке з’явилося через зміну календарів у давнину. Його відзначають лише у країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем.

Крім того, увечері 13 січня українці святкують Щедрий вечір, збираються всією сім’єю за щедро накритим столом, щедрують та веселяться.

"Телеграф" підготував вітання у віршах та листівках зі Старим Новим роком, щоб ви змогли привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих зі святом.

Вітання у віршах та листівках зі Старим Новим роком

Старий Новий добрий рік

Завітав на наш поріг.

Всім веселощів, достатку

Від душі він приберіг!

Побажаю вам у свято

Здійснень бажаних багато.

Жити рік в великім щасті

Та жаданому багатстві!

Вітання у віршах та листівках зі Старим Новим роком

Із Старим Новим вас роком

Хочу щиро привітати,

Щастя, радості і грошей

Вам дозвольте побажати.

Збудуться хай мрії ваші,

Успіх з вами завжди буде

І капризна хай фортуна

Цілий рік вас не забуде.

Вітання зі Старим Новим Роком

Старий Новий рік наступає,

Все лихе з собою забирає.

Хай взамін щастя подарує,

Добро та успіх вам змайструє.

Щоб здоровою була родина,

Цінувалася кожна хвилина.

Щоб моменти старі береглись,

А пісні новорічні лились.

Вітання зі Старим Новим Роком

Старий Новий рік. Вітаю.

Свято це всі полюбляють,

Гроші хай в будівлю вашу

Регулярно заглядають.

Хай живуть в оселі щастя,

Мир, добро і розуміння.

Процвітання вам бажаю,

Віри в серці і терпіння.

Вітання зі Старим Новим Роком

Читайте також: Категорія Привітання Привітання зі Старим Новим роком: гарні вірші, листівки та картинки З 13 на 14 січня українці відзначають Новий рік за старим стилем.

Хай під ялинкою чекає Вас сюрприз —

Путівка на південний теплий бриз,

Чи діамантове важке кольє.

А Дід Мороз нехай ще принесе

Удачі і добра на цілий рік,

Щоб мирним, радісним був світ.

Зі Старим Новим роком Вас вітаю,

Хай в домі тільки позитив літає!

Зазначимо, що на Щедрий вечір прийнято накривати багатий стіл, а також готувати кутю з маслом або вершками. Оригінальні рецепти страв можна прочитати у матеріалі "Телеграфу".