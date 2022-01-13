Короткі вітання зі Старим Новим роком: листівки та вірші
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Вітання зі Старим Новим роком для ваших друзів, рідних та близьких.
У ніч на 14 січня ми маємо можливість ще раз зустріти Новий рік. Старий Новий рік — унікальне свято, яке з’явилося через зміну календарів у давнину. Його відзначають лише у країнах, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем.
Крім того, увечері 13 січня українці святкують Щедрий вечір, збираються всією сім’єю за щедро накритим столом, щедрують та веселяться.
"Телеграф" підготував вітання у віршах та листівках зі Старим Новим роком, щоб ви змогли привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих зі святом.
Старий Новий добрий рік
Завітав на наш поріг.
Всім веселощів, достатку
Від душі він приберіг!
Побажаю вам у свято
Здійснень бажаних багато.
Жити рік в великім щасті
Та жаданому багатстві!
Із Старим Новим вас роком
Хочу щиро привітати,
Щастя, радості і грошей
Вам дозвольте побажати.
Збудуться хай мрії ваші,
Успіх з вами завжди буде
І капризна хай фортуна
Цілий рік вас не забуде.
Старий Новий рік наступає,
Все лихе з собою забирає.
Хай взамін щастя подарує,
Добро та успіх вам змайструє.
Щоб здоровою була родина,
Цінувалася кожна хвилина.
Щоб моменти старі береглись,
А пісні новорічні лились.
Старий Новий рік. Вітаю.
Свято це всі полюбляють,
Гроші хай в будівлю вашу
Регулярно заглядають.
Хай живуть в оселі щастя,
Мир, добро і розуміння.
Процвітання вам бажаю,
Віри в серці і терпіння.
Хай під ялинкою чекає Вас сюрприз —
Путівка на південний теплий бриз,
Чи діамантове важке кольє.
А Дід Мороз нехай ще принесе
Удачі і добра на цілий рік,
Щоб мирним, радісним був світ.
Зі Старим Новим роком Вас вітаю,
Хай в домі тільки позитив літає!
Зазначимо, що на Щедрий вечір прийнято накривати багатий стіл, а також готувати кутю з маслом або вершками. Оригінальні рецепти страв можна прочитати у матеріалі "Телеграфу".
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