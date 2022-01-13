Найкращі посівалки на Старий Новий рік для дітей та дорослих
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Посівалки для дітей на Старий Новий рік 2022 року у віршах та піснях.
З давніх-давен в Україні існує чудова традиція: на Різдво — колядувати, на Маланки — щедрувати, а на ранок Василя — посівати.
Вранці на Старий Новий рік, 14 січня, парубки ходять засівати зерном оселі та бажати добра господарям. Вважається, що першим у будинок має увійти чоловік, тоді у сім’ї будуть благополуччя та щастя.
"Телеграф" зібрав найкращі посівалки на Старий Новий рік, які підійдуть як дітям, так і дорослим.
Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,
на новий рік, щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас хрещених головка не боліла.
будьте здорові з Новим роком.
Сійся родися жито пшениця,
На щастя, на здоров'я, на Новий рік,
Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.
У полі зерном, у дома добром,
В печі пирогами, на столі хлібами,
Хай буде Ваша хата, радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями,
І хай сіяє Вам невступно
Христова зірка шестикутна,
І хай сіяє Вам щоднини
Наша славна Україна!
Ми прийшли вас посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з вином.
Від їди щоб стіл ломився,
Щоб і хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
Сійся родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб вам вродило краще, як торік, –
У полі – зерном, у дома – добром,
В печі – пирогами, на столі – хлібами,
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями!
Зазначимо, у ніч на 14 січня здавна дівчата ворожили, щоб дізнатися про свою долю. Про найточніші ворожіння на кохання, які допоможуть вам дізнатися ім’я вашого нареченого, читайте у матеріалі "Телеграфу".
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