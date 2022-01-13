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Найкращі посівалки на Старий Новий рік для дітей та дорослих

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Посівалки на Старий Новий рік
Посівалки на Старий Новий рік

Посівалки для дітей на Старий Новий рік 2022 року у віршах та піснях.

З давніх-давен в Україні існує чудова традиція: на Різдво — колядувати, на Маланки — щедрувати, а на ранок Василя — посівати.

Вранці на Старий Новий рік, 14 січня, парубки ходять засівати зерном оселі та бажати добра господарям. Вважається, що першим у будинок має увійти чоловік, тоді у сім’ї будуть благополуччя та щастя.

"Телеграф" зібрав найкращі посівалки на Старий Новий рік, які підійдуть як дітям, так і дорослим.

Посівалки на Старий Новий рік
Посівалки на Старий Новий рік

Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,

на новий рік, щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас хрещених головка не боліла.

будьте здорові з Новим роком.

Посівалки на Старий Новий рік
Посівалки на Старий Новий рік

Сійся родися жито пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.

У полі зерном, у дома добром,

В печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде Ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє Вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє Вам щоднини

Наша славна Україна!

Посівалки на Старий Новий рік
Посівалки на Старий Новий рік

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Посівалки на Старий Новий рік
Посівалки на Старий Новий рік

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

Посівалки на Старий Новий рік
Посівалки на Старий Новий рік

Зазначимо, у ніч на 14 січня здавна дівчата ворожили, щоб дізнатися про свою долю. Про найточніші ворожіння на кохання, які допоможуть вам дізнатися ім’я вашого нареченого, читайте у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Поздоровлення #Старий Новий рік #Посевалкі
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