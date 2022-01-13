Найкращі посівалки на Старий Новий рік для дітей та дорослих

Посівалки для дітей на Старий Новий рік 2022 року у віршах та піснях.

З давніх-давен в Україні існує чудова традиція: на Різдво — колядувати, на Маланки — щедрувати, а на ранок Василя — посівати.

Вранці на Старий Новий рік, 14 січня, парубки ходять засівати зерном оселі та бажати добра господарям. Вважається, що першим у будинок має увійти чоловік, тоді у сім’ї будуть благополуччя та щастя.

"Телеграф" зібрав найкращі посівалки на Старий Новий рік, які підійдуть як дітям, так і дорослим.

Посівалки на Старий Новий рік

Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,

на новий рік, щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас хрещених головка не боліла.

будьте здорові з Новим роком.

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Посівалки на Старий Новий рік

Сійся родися жито пшениця,

На щастя, на здоров'я, на Новий рік,

Щоб Вам вродило, краще ніж вторік.

У полі зерном, у дома добром,

В печі пирогами, на столі хлібами,

Хай буде Ваша хата, радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями,

І хай сіяє Вам невступно

Христова зірка шестикутна,

І хай сіяє Вам щоднини

Наша славна Україна!

Посівалки на Старий Новий рік

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Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

Посівалки на Старий Новий рік

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Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

Посівалки на Старий Новий рік

Зазначимо, у ніч на 14 січня здавна дівчата ворожили, щоб дізнатися про свою долю. Про найточніші ворожіння на кохання, які допоможуть вам дізнатися ім’я вашого нареченого, читайте у матеріалі "Телеграфу".