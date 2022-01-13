Сіємо, віємо, посіваємо: прикольні посівалки на Старий Новий рік для дітей та дорослих

Привітання та посівалки на Старий Новий рік українською мовою.

На Василя, 14 січня, коли всі відзначають Старий Новий рік, прийнято ходити по хатах засівати зерном та бажати добра господарям. "Посівати" ходять діти або хлопці, тому що вважалося, що якщо першим у будинок зайде чоловік — це принесе благополуччя та щастя.

Цього дня вранці прийнято розсипати у дворі та оселі зерно, бажати господарям здоров’я та багатого врожаю.

"Телеграф" зібрав найкращі посівалки та вітання на Старий Новий рік, які підійдуть як дітям, так і дорослим.

Посівалки на Старий Новий рік

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни Голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Христос ся рождає!

Посівалки на Старий Новий рік

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

Посівалки на Старий Новий рік

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Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік!

Посівалки на Старий Новий рік

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

Посівалки на Старий Новий рік

Зазначимо, "Телеграф" розповідав, коли правильно колядувати, щедрувати та посівати в Україні у 2022 році. Також слід зазначити, що січень щедрий на церковні свята і щоб нічого не пропустити, збережіть православний календар.