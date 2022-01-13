День ангела Василя: вітання у віршах, листівках, відеовітаннях на 14 січня

Красиві вірші та найкращі листівки з днем святого Василя.

У п’ятницю, 14 січня, українці відзначають унікальне свято — Старий Новий рік. Крім того, цього дня православні вшановують пам’ять святителя Василія Великого – одного з отців церкви та найбільш шанованих святих. У перший день нового року за юліанським календарем прийнято ходити "посівати" та бажати добра господарям.

Також у цей день із іменинами вітають усіх Василів.

"Телеграф" зібрав найкращі листівки та привітання у віршах, прозі, листівках та відео.

День ангела Василя - найкращі вітання

У Василя, у гарної людини —

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю з Днем ангела!

День ангела Василя - найкращі вітання

В День ангела, Василю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

День ангела Василя

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Василь!

З Днем святого Василя

З Днем ангела вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинку цілий рік,

Рівних удачливих доріг.

Хай здоров'я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

День ангела Василя - найкращі вітання

Василю, вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.

Читайте також: Категорія Привітання Короткі вітання зі Старим Новим роком: листівки та вірші Вітання зі Старим Новим роком для ваших друзів, рідних та близьких.

День ангела Василя

Василь – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Василя,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

День ангела Василя - найкращі вітання

Читайте також: Категорія Привітання Старий Новий рік: найкращі привітання, картинки та листівки на 14 січня В Україні Старий Новий рік святкують у ніч із 13 на 14 січня.

Зазначимо, що січень дуже щедрий на церковні свята, про те, що відзначаємо у перший місяць нового року, читайте у нашому матеріалі.