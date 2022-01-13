З Днем ангела Василя: вітання у віршах, листівках та картинках

Не забудьте привітати знайомих Василів та Васильовичів зі святом!

У день Старого Нового року, 14 січня, християни східного обряду вшановують пам’ять Василя Великого.

Святий Василь жив у 330-ті роки і був архієпископом Кесарії Кападокійської в Малій Азії. Він був затятим захисником православ’я, йому постійно загрожували вигнанням, тортурами та смертю. Однак Василь нічого не боявся і захищав віру Христову і далі.

14 січня православні християни згадують святителя Василя Великого, а у календарі цей день ще називають днем Василя. Вранці прийнято ходити засівати зерном оселі та бажати благополуччя господарям.

Окрім того, 14 січня День ангела святкують чоловіки на ім’я Василь.

"Телеграф" підготував добірку віршів та листівок, присвячених Дню ангела Василя.

Вітання з Днем ангела Василя

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

З Днем ангела Василя

В свій день ангела, Василь,

Ти смуток свій скоріш розвій.

І друзів швидко запроси

На свято радощів й краси.

І посміхнися ти на мить,

На світі краще стане жить!

Вітання з Днем ангела Василя

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти я улюблену справу,

Робота хай буде для тебе забавою.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не кипіла твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров'я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі наостанок:

Хай буде щасливим ну кожний твій ранок!

З іменинами тебе, Вася!

Вітання з Днем ангела Василя

Тебе з іменинами вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець оберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає!

Листівка з Днем ангела Василя

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Нагадаємо, що 14 січня святкують Новий рік за старим стилем. Найкращі побажання та красиві листівки з цим святом, ви можете знайти у матеріалі "Телеграфу".