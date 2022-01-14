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З Днем ангела Василя: короткі привітання, вірші та гарні листівки

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Гарні листівки, найкращі вітання зі святом
Гарні листівки, найкращі вітання зі святом

Прекрасні привітання з Днем ангела Василя порадують власників цього імені 14 січня.

В Україні 14 січня, коли святкують Старий Новий рік, вшановують пам’ять святителя Василя Великого – одного з найбільш шанованих святих.

У народному календарі це свято називається Васильєв день і, відповідно, свій День ангела святкують чоловіки з ім’ям Василь.

Ім’я Василь має грецьке коріння і в перекладі означає "царственний". Чоловіки з цим ім’ям наділені такими рисами, як спокій, працьовитість, віданність справі, уміння жити з людьми.

Не забудьте привітати 14 січня знайомих, друзів та родичів із цим ім’ям.

"Телеграф" зібрав найяскравіші та найщиріші привітання з Днем ангела Василя у коротких віршах та гарних листівках.

День ангела Василя - найкращі вітання у листівках
День ангела Василя - найкращі вітання у листівках

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя

В День Ангела, Василю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Вітання з Днем ангела Василя
Вітання з Днем ангела Василя

Васильку, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя

В свій день ангела, Василь,

Ти смуток свій скоріш розвій.

І друзів швидко запроси

На свято радощів й краси.

І посміхнися ти на мить,

На світі краще стане жить!

З Днем ангела Василя
З Днем ангела Василя

Зазначимо, що 14 січня прийнято ходити "посівати" та вітати рідних та друзів зі Старим Новим роком. Найкращі посівалки для дорослих та дітей ви можете прочитати у нашій добірці.

Теги:
#Поздоровлення #Старий Новий рік #14 січня #Василя
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