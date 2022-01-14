З Днем ангела Василя: короткі привітання, вірші та гарні листівки

Прекрасні привітання з Днем ангела Василя порадують власників цього імені 14 січня.

В Україні 14 січня, коли святкують Старий Новий рік, вшановують пам’ять святителя Василя Великого – одного з найбільш шанованих святих.

У народному календарі це свято називається Васильєв день і, відповідно, свій День ангела святкують чоловіки з ім’ям Василь.

Ім’я Василь має грецьке коріння і в перекладі означає "царственний". Чоловіки з цим ім’ям наділені такими рисами, як спокій, працьовитість, віданність справі, уміння жити з людьми.

Не забудьте привітати 14 січня знайомих, друзів та родичів із цим ім’ям.

"Телеграф" зібрав найяскравіші та найщиріші привітання з Днем ангела Василя у коротких віршах та гарних листівках.

День ангела Василя - найкращі вітання у листівках

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

З Днем ангела Василя

В День Ангела, Василю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Вітання з Днем ангела Василя

Васильку, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

З Днем ангела Василя

В свій день ангела, Василь,

Ти смуток свій скоріш розвій.

І друзів швидко запроси

На свято радощів й краси.

І посміхнися ти на мить,

На світі краще стане жить!

З Днем ангела Василя

Читайте також: Категорія Привітання Старий Новий рік: найкращі привітання, картинки та листівки на 14 січня В Україні Старий Новий рік святкують у ніч із 13 на 14 січня.

Зазначимо, що 14 січня прийнято ходити "посівати" та вітати рідних та друзів зі Старим Новим роком. Найкращі посівалки для дорослих та дітей ви можете прочитати у нашій добірці.