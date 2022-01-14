Щедрий вечір, добрий вечір: веселі щедрівки для дітей та дорослих

Найкращі щедрівки та привітання на Старий Новий рік.

Напередодні Старого Нового року 14 січня православні християни святкують Щедрий вечір або Маланки. Увечері 13 січня прийнято накривати пишний стіл, готувати щедру кутю та ходити щедрувати. Молодь одягає маскарадні костюми, "водить Маланку", співає обрядові пісні (щедрівки) та бажає людям щастя, благополуччя та гарного врожаю.

"Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я…" — співають щедрувальники, коли заходять до оселі.

"Телеграф" зібрав найкращі щедрівки та привітання зі Старим Новим роком – традиційні та нові.

Щедрівки для дітей

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

Щедрівки для дітей

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

Щедрівки та вітання на Старий Новий рік

Щедрівки та вітання на Старий Новий рік

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Вінчуємо ж вас щастям, здоров’ям,

Щастям здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

Щедрівки для дітей

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Щедрівки для дітей

Відеовітання зі Щедрим вечором та Старим Новим роком

Поздоровлення на Щедрий вечір

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Вітання на Щедрий вечір

Вітаємо зі Щедрим вечором

Нагадаємо, що 14 січня на Васильєв день прийнято ходити "посівати". Цього дня першим у будинок має зайти чоловік, а зерно не можна вимітати до заходу сонця. "Телеграф" зібрав найпопулярніші посівалки для дітей та дорослих у віршах та піснях.