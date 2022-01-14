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Веселі посівалки для дітей та дорослих українською мовою: вірші, листівки, відеопривітання

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Посівалки на Старий Новий рік 2022
Посівалки на Старий Новий рік 2022

На Старий Новий рік прийнято ходити посівати.

На Васильєв день (14 січня), коли святкують Старий Новий рік, є один старий звичай – ходити засівати зерном оселі. З самого ранку посівальники ходять від хати до хати, співають пісні та вітають усіх із Новим роком. При цьому вважається, що першим переступити поріг повинен чоловік і принести в будинок щастя, радість та мир.

Посівалки – це обрядові пісні та вітальні вірші. Ми зібрали для вас цікаву підбірку привітань та посівалок, які сподобаються кожному.

Веселі посівалки на Старий Новий рік для дітей та дорослих

Посівалки для дітей
Посівалки для дітей

У Старий Новий рік

Будьте дужі, як бик.

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік, аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.

Посівалки для дітей
Посівалки для дітей

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі!

Посівалки для дітей
Посівалки для дітей

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Посівалки для дітей
Посівалки для дітей
Посівалки для дітей
Посівалки для дітей

Сію, сію, посіваю,

З Новим Роком вас вітаю!

Щоб ви Пане Господа,

були такі чисті,

як наші святки Пречисті.

Щоб були такі червоні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

Посівалки для дітей
Посівалки для дітей

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!"

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Посівалки для дітей
Посівалки для дітей

Нагадаємо, 14 січня в Україні відзначають День Василя Великого. Не забудьте привітати всіх знайомих Василів із цим святом. "Телеграф" зібрав усі найкращі побажання та листівки.

Теги:
#Поздоровлення #Старий Новий рік #Посевалкі
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