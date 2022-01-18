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Привітання з Водохресним святвечором, картинки та листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Напередодні свята Хрещення Господнього відзначається Святвечір
Напередодні свята Хрещення Господнього відзначається Святвечір

Найкращі побажання зі святом, яке передує Водохрещу 19 січня

У вівторок увечері, 18 січня, християни східного обряду готуються до великого свята Хрещення. У Водохресний святвечір, який ще називають Другим святвечором або "голодною кутею", віряни постують і не вживають алкогольних напоїв.

Цього дня відбувається перше Велике освячення води, яка наділяється цілющими та чудодійними властивостями.

На честь свята "Телеграф" зібрав найкращі привітання у листівках та картинках з Водохресним святвечором, які ви можете надіслати своїм близьким та просто знайомим у СМС, соцмережі чи месенджері.

Привітання з Водохресним святвечором 18 січня: листівки

Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня
Листівки з Водохресним святвечором 18 січня

Додамо, що напередодні великого свята Водохреща 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Хрещення Господнє #Водохресний Святвечір
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