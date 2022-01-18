Привітання з Водохресним святвечором, картинки та листівки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 394
Найкращі побажання зі святом, яке передує Водохрещу 19 січня
У вівторок увечері, 18 січня, християни східного обряду готуються до великого свята Хрещення. У Водохресний святвечір, який ще називають Другим святвечором або "голодною кутею", віряни постують і не вживають алкогольних напоїв.
Цього дня відбувається перше Велике освячення води, яка наділяється цілющими та чудодійними властивостями.
На честь свята "Телеграф" зібрав найкращі привітання у листівках та картинках з Водохресним святвечором, які ви можете надіслати своїм близьким та просто знайомим у СМС, соцмережі чи месенджері.
Привітання з Водохресним святвечором 18 січня: листівки
Додамо, що напередодні великого свята Водохреща 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.
- Дата публікації
-
- Категорія
-