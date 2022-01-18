Привітання з Хрещенням Господнім 2022: красиві листівки, картинки та вірші на 19 січня
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Обов’язково привітайте рідних та близьких зі світлим святом Хрещення Господнього.
У ніч із 18 на 19 січня православні християни відзначають одне з найважливіших і найдавніших свят — Хрещення Господнє. Згідно з біблійними переказами 19 січня на річку Йордан прийшов тридцятирічний Ісус Христос і пророк Іоанн Предтеча звершив хрещення сина Божого. Під час цього таїнства над землею пролунав гучний голос Бога, а на Ісуса спустився Дух Божий у вигляді голуба. Саме після Хрещення Ісус почав виконувати волю Божу і нести у світ нове світло.
У Хрещення у всіх храмах та водоймах, призначених для святкового омивання, святять воду. Християни вірять, що в цей день вода набуває чудодійної сили і здатна виліковувати від хвороб і очищає душу.
"Телеграф вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати своїх близьких та знайомих, ми зібрали найкрасивіші та душевні привітання у картинках, листівках, віршах та прозі.
Привітання з Водохрещем у картинках та листівках
Привітання з Водохрещем у віршах та прозі
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
***
Вітаю зі святом Водохреща! Хотілося б побажати в цей світлий, чудовий день внутрішнього спокою, теплоти у вашому домі, щастя в кожному дні. Нехай Бог зберігає всю вашу сім'ю.
***
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані Надії,
Добром і Щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов’ю,
І подарує вам міцне здоров’я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
Зі святом Водохреща! Добрий ангел хай береже твій спокій, запобігає будь-яким невдачам, дарує любов, що сильніше самого міцного водохресного морозу, благополуччя і неймовірне щастя!
***
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
***
Вітаю з Водохрещем і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, щоб життя мала щасливе і благополучне продовження, щоб яскраве світло надії і любові осявало душу і серце.
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос Охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоровя,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.
Короткі привітання з Хрещенням
Сьогдні свято відзначає
Увесь православний люд,
Бажаю, щоб не чіпав душі ваші
Сум, злість, образи, блуд.
Бажаю кожному з вас щастя,
Та благополучних, довгих літ,
Нехай ангелик оберігає
Вас від усіх бід.
***
Ангелок нехай погладить вас крилом,
А щедрівочка зігріває теплом,
Нехай любов та радість повнять ваш дім,
Й увесь рік буде добробут у нім!
Христос Хрещається у ріці Йордані!
***
Водохреща — краще свято,
І шлю вам своє вітання,
А також — здоров’я
щирі та душевні побажання.
Нехай вас свята вода очистить
Відбілить помисли та тіло,
Хай Бог дарує сили,
а в гору йде ваше діло.
***
Бажаю вам в Хрещення спокою, миру, і нехай свята вода назавжди змиє всі ваші біди і нещастя! Бажаю сповна міцного здоров’я, і нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!
Додамо, що напередодні великого свята Водохреща 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.
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