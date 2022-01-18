Привітання з Хрещенням Господнім 2022: красиві листівки, картинки та вірші на 19 січня

Обов’язково привітайте рідних та близьких зі світлим святом Хрещення Господнього.

У ніч із 18 на 19 січня православні християни відзначають одне з найважливіших і найдавніших свят — Хрещення Господнє. Згідно з біблійними переказами 19 січня на річку Йордан прийшов тридцятирічний Ісус Христос і пророк Іоанн Предтеча звершив хрещення сина Божого. Під час цього таїнства над землею пролунав гучний голос Бога, а на Ісуса спустився Дух Божий у вигляді голуба. Саме після Хрещення Ісус почав виконувати волю Божу і нести у світ нове світло.

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У Хрещення у всіх храмах та водоймах, призначених для святкового омивання, святять воду. Християни вірять, що в цей день вода набуває чудодійної сили і здатна виліковувати від хвороб і очищає душу.

"Телеграф вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати своїх близьких та знайомих, ми зібрали найкрасивіші та душевні привітання у картинках, листівках, віршах та прозі.

Привітання з Водохрещем у картинках та листівках

Привітання з Водохрещем у віршах та прозі

Дай, Боже, що ми сказали, Аби і так стало і вам, і нам, І цьому щасливому двору, І всьому миру Господньому! Хай вам святиться, веселиться Святая йорданська водиця. Як нині і в рік, і від року в рік, І на цілий вік! Христос Хрещається!

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Вітаю зі святом Водохреща! Хотілося б побажати в цей світлий, чудовий день внутрішнього спокою, теплоти у вашому домі, щастя в кожному дні. Нехай Бог зберігає всю вашу сім'ю.

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Нехай Хрещення Господнє в хату, Радості вам принесе багато, Розбудить приспані Надії, Добром і Щастям Вас засіє, Водицею окропить та любов’ю, І подарує вам міцне здоров’я! Вітаю з Хрещенням Христовим!

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Зі святом Водохреща! Добрий ангел хай береже твій спокій, запобігає будь-яким невдачам, дарує любов, що сильніше самого міцного водохресного морозу, благополуччя і неймовірне щастя!

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З Хрещенням вітаю щиро! Щоб жили усі щасливо, В мирі, злагоді, любові, У достатку і здоров'ї. Ангел хай охороняє, І Господь благословляє. Радості і благодаті, Щастя щоб було у хаті!

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Вітаю з Водохрещем і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, щоб життя мала щасливе і благополучне продовження, щоб яскраве світло надії і любові осявало душу і серце.

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Хай в вашій оселі радість панує, Христос Охрестився, мир світу дарує, Щоб мали ви міцне здоровя, Щоб сповнилися мудрості і сил, Щоб кожен день уже сьогодні, Лиш тільки радість приносив!

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На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

Короткі привітання з Хрещенням

Сьогдні свято відзначає Увесь православний люд, Бажаю, щоб не чіпав душі ваші Сум, злість, образи, блуд. Бажаю кожному з вас щастя, Та благополучних, довгих літ, Нехай ангелик оберігає Вас від усіх бід.

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Ангелок нехай погладить вас крилом,

А щедрівочка зігріває теплом,

Нехай любов та радість повнять ваш дім,

Й увесь рік буде добробут у нім!

Христос Хрещається у ріці Йордані!

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Водохреща — краще свято, І шлю вам своє вітання, А також — здоров’я щирі та душевні побажання. Нехай вас свята вода очистить Відбілить помисли та тіло, Хай Бог дарує сили, а в гору йде ваше діло.

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Бажаю вам в Хрещення спокою, миру, і нехай свята вода назавжди змиє всі ваші біди і нещастя! Бажаю сповна міцного здоров’я, і ​​нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!

Додамо, що напередодні великого свята Водохреща 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.