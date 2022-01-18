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Привітання з Хрещенням Господнім 2022: красиві листівки, картинки та вірші на 19 січня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У 2022 році Водохреща випадає на середу
У 2022 році Водохреща випадає на середу

Обов’язково привітайте рідних та близьких зі світлим святом Хрещення Господнього.

У ніч із 18 на 19 січня православні християни відзначають одне з найважливіших і найдавніших свят — Хрещення Господнє. Згідно з біблійними переказами 19 січня на річку Йордан прийшов тридцятирічний Ісус Христос і пророк Іоанн Предтеча звершив хрещення сина Божого. Під час цього таїнства над землею пролунав гучний голос Бога, а на Ісуса спустився Дух Божий у вигляді голуба. Саме після Хрещення Ісус почав виконувати волю Божу і нести у світ нове світло.

У Хрещення у всіх храмах та водоймах, призначених для святкового омивання, святять воду. Християни вірять, що в цей день вода набуває чудодійної сили і здатна виліковувати від хвороб і очищає душу.

"Телеграф вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати своїх близьких та знайомих, ми зібрали найкрасивіші та душевні привітання у картинках, листівках, віршах та прозі.

Привітання з Водохрещем у картинках та листівках

Привітання з Водохрещем у віршах та прозі

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Вітаю зі святом Водохреща! Хотілося б побажати в цей світлий, чудовий день внутрішнього спокою, теплоти у вашому домі, щастя в кожному дні. Нехай Бог зберігає всю вашу сім'ю.

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Добром і Щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов’ю,

І подарує вам міцне здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Зі святом Водохреща! Добрий ангел хай береже твій спокій, запобігає будь-яким невдачам, дарує любов, що сильніше самого міцного водохресного морозу, благополуччя і неймовірне щастя!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

Вітаю з Водохрещем і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, щоб життя мала щасливе і благополучне продовження, щоб яскраве світло надії і любові осявало душу і серце.

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоровя,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

Короткі привітання з Хрещенням

Сьогдні свято відзначає

Увесь православний люд,

Бажаю, щоб не чіпав душі ваші

Сум, злість, образи, блуд.

Бажаю кожному з вас щастя,

Та благополучних, довгих літ,

Нехай ангелик оберігає

Вас від усіх бід.

***

Ангелок нехай погладить вас крилом,

А щедрівочка зігріває теплом,

Нехай любов та радість повнять ваш дім,

Й увесь рік буде добробут у нім!

Христос Хрещається у ріці Йордані!

***

Водохреща — краще свято,

І шлю вам своє вітання,

А також — здоров’я

щирі та душевні побажання.

Нехай вас свята вода очистить

Відбілить помисли та тіло,

Хай Бог дарує сили,

а в гору йде ваше діло.

***

Бажаю вам в Хрещення спокою, миру, і нехай свята вода назавжди змиє всі ваші біди і нещастя! Бажаю сповна міцного здоров’я, і ​​нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!

Додамо, що напередодні великого свята Водохреща 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Хрещення #Листівки #Господнє Хрещення #Хрещення Господнє
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