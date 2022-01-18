З Хрещенським святвечір! Красиві привітання у віршах, прозі, листівках та картинках
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Хрещенський святвечір — це переддень великого церковного свята Хрещення Господнього.
У вівторок, 18 січня, православні християни святкують Хрещенський святвечір — важливе свято, яке відзначається напередодні важливого свята Хрещення Господнє. Цього дня відбувається перше Велике освячення води, яка має цілющі та чудодійні властивості.
У народі вірять, що в ніч з 18 на 19 січня вся вода набуває магічних і чудодійних властивостей, тому в цей день заведено набирати освячену воду з річки. Також люди вірили, що ця вода може допомогти позбутися тяжких недуг, її використовували як цілющі компреси, а дівчата використовували його як засіб для відбілювання обличчя.
"Телеграф" вітає своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати з Хрещенським святвечором своїх близьких та рідних, ми підготували для вас гарні привітання, картинки та листівки.
Привітання з Хрещенським святвечором у картинках та листівках
Привітання з Хрещенським святвечором у віршах та прозі
Хай Свята водичка
Вмиє ваші личка,
І омиє ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб була багата,
Вмиє всіх на диво,
Щоб жили щасливо!
***
Від щирого серця у Водохресний святвечір бажаю світлих спонукань і добрих прагнень, щирих сподівань і справжніх почуттів. Бажаю скинути весь непотрібний баласт життя, позбутися від неприємних відчуттів і поганих спогадів, наповнити себе натхненням, продовжити свій шлях з вірою в душі і любов’ю в серці.
***
Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить,
Бажаю бути всім здоровим,
Вітаю вас з Охрещенням Христовим!
***
У Водохресний святвечір хочу побажати, щоб всі хвороби відступили від твоєї родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до твого порогу, щоб в серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса.
***
Нехай Хрещення у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов’ю
І подарує вам здоров’я!
***
У Водохресний святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися від душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.
Додамо, що напередодні великого свята Хрещення Господнє 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.
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