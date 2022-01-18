З Хрещенським святвечір! Красиві привітання у віршах, прозі, листівках та картинках

Хрещенський святвечір — це переддень великого церковного свята Хрещення Господнього.

У вівторок, 18 січня, православні християни святкують Хрещенський святвечір — важливе свято, яке відзначається напередодні важливого свята Хрещення Господнє. Цього дня відбувається перше Велике освячення води, яка має цілющі та чудодійні властивості.

У народі вірять, що в ніч з 18 на 19 січня вся вода набуває магічних і чудодійних властивостей, тому в цей день заведено набирати освячену воду з річки. Також люди вірили, що ця вода може допомогти позбутися тяжких недуг, її використовували як цілющі компреси, а дівчата використовували його як засіб для відбілювання обличчя.

"Телеграф" вітає своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати з Хрещенським святвечором своїх близьких та рідних, ми підготували для вас гарні привітання, картинки та листівки.

Привітання з Хрещенським святвечором у картинках та листівках

Привітання з Хрещенським святвечором у віршах та прозі

Хай Свята водичка Вмиє ваші личка, І омиє ззовні, Щоб були здорові! Хай окропить хату, Щоб була багата, Вмиє всіх на диво, Щоб жили щасливо!

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Від щирого серця у Водохресний святвечір бажаю світлих спонукань і добрих прагнень, щирих сподівань і справжніх почуттів. Бажаю скинути весь непотрібний баласт життя, позбутися від неприємних відчуттів і поганих спогадів, наповнити себе натхненням, продовжити свій шлях з вірою в душі і любов’ю в серці.

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Хай ялинка мерехтить, Хай щедрівочка дзвенить, Бажаю бути всім здоровим, Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

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У Водохресний святвечір хочу побажати, щоб всі хвороби відступили від твоєї родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до твого порогу, щоб в серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса.

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Нехай Хрещення у вашу хату Добра вам принесе багато! Розбудить приспані надії, І щастям щедро вас засіє! Водою скропить із любов’ю І подарує вам здоров’я!

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У Водохресний святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися від душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.

Додамо, що напередодні великого свята Хрещення Господнє 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.