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З Хрещенським святвечір! Красиві привітання у віршах, прозі, листівках та картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Інші назви свята – Хрещенський святвечір, Голодний вечір, Голодна кутя
Інші назви свята – Хрещенський святвечір, Голодний вечір, Голодна кутя

Хрещенський святвечір — це переддень великого церковного свята Хрещення Господнього.

У вівторок, 18 січня, православні християни святкують Хрещенський святвечір — важливе свято, яке відзначається напередодні важливого свята Хрещення Господнє. Цього дня відбувається перше Велике освячення води, яка має цілющі та чудодійні властивості.

У народі вірять, що в ніч з 18 на 19 січня вся вода набуває магічних і чудодійних властивостей, тому в цей день заведено набирати освячену воду з річки. Також люди вірили, що ця вода може допомогти позбутися тяжких недуг, її використовували як цілющі компреси, а дівчата використовували його як засіб для відбілювання обличчя.

"Телеграф" вітає своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати з Хрещенським святвечором своїх близьких та рідних, ми підготували для вас гарні привітання, картинки та листівки.

Привітання з Хрещенським святвечором у картинках та листівках

Привітання з Хрещенським святвечором у віршах та прозі

Хай Свята водичка

Вмиє ваші личка,

І омиє ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб була багата,

Вмиє всіх на диво,

Щоб жили щасливо!

***

Від щирого серця у Водохресний святвечір бажаю світлих спонукань і добрих прагнень, щирих сподівань і справжніх почуттів. Бажаю скинути весь непотрібний баласт життя, позбутися від неприємних відчуттів і поганих спогадів, наповнити себе натхненням, продовжити свій шлях з вірою в душі і любов’ю в серці.

***

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

***

У Водохресний святвечір хочу побажати, щоб всі хвороби відступили від твоєї родини, щоб життєві біди навіть не наближалися до твого порогу, щоб в серці завжди жила справжня любов, щоб душу зігрівала світла надія і віра в чудеса.

***

Нехай Хрещення у вашу хату

Добра вам принесе багато!

Розбудить приспані надії,

І щастям щедро вас засіє!

Водою скропить із любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

У Водохресний святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися від душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.

Додамо, що напередодні великого свята Хрещення Господнє 18 січня українські синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Проте 19 січня буря стихне, що дозволить усім охочим пірнути в ополонку.

Теги:
#Вітання #Картинки #Хрещення #Листівки #Хрещення Господнє #Водохресний Святвечір
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