З Хрещенням Господнім-2022! Найкращі листівки та картинки з побажаннями

Красиві вітання для близьких, родичів та друзів

Цикл новорічних та різдвяних свят завершується святом Хрещення (Хрещення Господнє). Свято відзначається православними та греко-католицькими християнами щорічно 19 січня. Ця дата є незмінною з року в рік.

Хрещення цього дня вчиняють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані Іоанном Предтечею, якого також називають Хрестителем. Ця подія описана в Євангеліях.

За традицією священнослужителі йдуть до водойми і проводять церемонію освячення води. Люди вірять, що якщо поринути в освячену воду, то можна забезпечити захист від недуг на цілий рік, а також очиститися від гріхів. Однак у ПЦУ розвінчують міф про цей популярний обряд.

Попри це, свято вважається одним із найбільш значущих для православних християн. "Телеграф" ділиться з читачами добіркою гарних листівок та картинок з Хрещенням Господнім, які ви можете надіслати всім своїм знайомим та близьким людям.

Привітання з Хрещенням Господнім-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Листівки з Водохрещем-2022

Додамо, що купання в крижаній воді на Водохреще не має жодного сенсу з погляду медицини. Про це розповів лікар-невролог Євген Скрипник.