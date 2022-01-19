Привітання з Водохрещем-2022: листівки, вірші та картинки зі святом
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Свято Хрещення Господнє відзначають в Україні 19 січня, що у 2022 році випадає на середу. Це одне з найбільших релігійних свят. Саме в цей день Іоанн Предтеча охрестив Ісуса у річці Йордані.
Тисячі українців цього дня освячують воду, яка потім, як вважається, набуває цілющих властивостей, а деякі навіть занурюються в крижану ополонку, щоб позбавитися фізичних та духовних гріхів. Однак у ПЦУ розвінчують міф про цей популярний обряд.
Також на свято заведено вітати рідних та друзів із Водохрещем. "Телеграф" підготував для вас привітання з Йорданом у віршах, листівках та картинках, які подарують вашим близьким святковий настрій!
Привітання з Водохрещем-2022: вірші та листівки
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров’ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Нехай на Хрещення водичка
Змиє усі тривоги з личка,
А з тіла змиє всі хвороби,
Здоров’я щоб було нівроку!
Нехай Господь благословляє,
У добрих справах помагає.
Бадьорість — тілу, сила — духу,
В житті хай буде біла смуга!
З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров’я Ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде Вам завжди безпечно,
Хай не приходить у Ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі Ваші діти,
І Янгол береже сім’ю усю!
Зі святом Водохреща,
З величним, світлим днем!
Хай буде мир у серці,
Вода хай кришталем
Очистить, полікує…
Дасть сили у житті,
Нехай душа святкує,
Щоб все — на висоті!
Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще декілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфу".
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