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Привітання з Водохрещем-2022: листівки, вірші та картинки зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хрещення Господнє 2022 — свято відзначають у цю середу
Хрещення Господнє 2022 — свято відзначають у цю середу

Гарні побажання, які ви можете надіслати близьким в СМС, соцмережі або месенджера

Свято Хрещення Господнє відзначають в Україні 19 січня, що у 2022 році випадає на середу. Це одне з найбільших релігійних свят. Саме в цей день Іоанн Предтеча охрестив Ісуса у річці Йордані.

Тисячі українців цього дня освячують воду, яка потім, як вважається, набуває цілющих властивостей, а деякі навіть занурюються в крижану ополонку, щоб позбавитися фізичних та духовних гріхів. Однак у ПЦУ розвінчують міф про цей популярний обряд.

Також на свято заведено вітати рідних та друзів із Водохрещем. "Телеграф" підготував для вас привітання з Йорданом у віршах, листівках та картинках, які подарують вашим близьким святковий настрій!

Привітання з Водохрещем-2022: вірші та листівки

Листівки з Водохрещем 19 січня
Листівки з Водохрещем 19 січня

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

Листівки з Водохрещем 19 січня
Листівки з Водохрещем 19 січня

Нехай на Хрещення водичка

Змиє усі тривоги з личка,

А з тіла змиє всі хвороби,

Здоров’я щоб було нівроку!

Нехай Господь благословляє,

У добрих справах помагає.

Бадьорість — тілу, сила — духу,

В житті хай буде біла смуга!

Листівки з Водохрещем 19 січня
Листівки з Водохрещем 19 січня

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

Листівки з Водохрещем 19 січня
Листівки з Водохрещем 19 січня

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров’я Ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде Вам завжди безпечно,

Хай не приходить у Ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі Ваші діти,

І Янгол береже сім’ю усю!

Листівки з Водохрещем 19 січня
Листівки з Водохрещем 19 січня

Зі святом Водохреща,

З величним, світлим днем!

Хай буде мир у серці,

Вода хай кришталем

Очистить, полікує…

Дасть сили у житті,

Нехай душа святкує,

Щоб все — на висоті!

Листівки з Водохрещем 19 січня
Листівки з Водохрещем 19 січня

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще декілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Вірші #Поздоровлення #Свята #Листівки #Хрещення Господнє
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