Привітання з Водохрещем-2022: листівки, вірші та картинки зі святом

Гарні побажання, які ви можете надіслати близьким в СМС, соцмережі або месенджера

Свято Хрещення Господнє відзначають в Україні 19 січня, що у 2022 році випадає на середу. Це одне з найбільших релігійних свят. Саме в цей день Іоанн Предтеча охрестив Ісуса у річці Йордані.

Тисячі українців цього дня освячують воду, яка потім, як вважається, набуває цілющих властивостей, а деякі навіть занурюються в крижану ополонку, щоб позбавитися фізичних та духовних гріхів. Однак у ПЦУ розвінчують міф про цей популярний обряд.

Також на свято заведено вітати рідних та друзів із Водохрещем. "Телеграф" підготував для вас привітання з Йорданом у віршах, листівках та картинках, які подарують вашим близьким святковий настрій!

Привітання з Водохрещем-2022: вірші та листівки

Листівки з Водохрещем 19 січня

З Хрещенням вітаю щиро! Щоб жили усі щасливо, В мирі, злагоді, любові, У достатку і здоров’ї. Янгол хай охороняє, І Господь благословляє. Радості і благодаті, Щастя щоб було у хаті!

Листівки з Водохрещем 19 січня

Нехай на Хрещення водичка Змиє усі тривоги з личка, А з тіла змиє всі хвороби, Здоров’я щоб було нівроку! Нехай Господь благословляє, У добрих справах помагає. Бадьорість — тілу, сила — духу, В житті хай буде біла смуга!

Листівки з Водохрещем 19 січня

З Водохрещем вас вітаю! Долі гарної бажаю. Хай очистить вас водиця, Допоможе вам зцілиться Від тривог і від хвороб, Від невдалих різних спроб, Від образ та від печалей. Хай чекає рік вас вдалий!

Листівки з Водохрещем 19 січня

Прийміть мої вітання з Водохрещем! Здоров’я Ваше буде хай, як сталь. Хай з Богом буде Вам завжди безпечно, Хай не приходить у Ваш дім печаль. І благодать Господня нехай світить На довгому життєвому шляху. Нехай будуть щасливі Ваші діти, І Янгол береже сім’ю усю!

Листівки з Водохрещем 19 січня

Зі святом Водохреща, З величним, світлим днем! Хай буде мир у серці, Вода хай кришталем Очистить, полікує… Дасть сили у житті, Нехай душа святкує, Щоб все — на висоті!

Листівки з Водохрещем 19 січня

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще декілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфу".