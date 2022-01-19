З Водохрещем 19 січня! Привітання своїми словами, листівки та відеовітання українською

Красиві слова зі святом Йорданом для друзів, рідних та колег

У середу, 19 січня, православний світ відзначає одне з найдавніших церковних свят, яке належить до 12-ти основних свят християнства — Хрещення Господнє.

Згідно з текстами Євангелій, саме цього дня Ісус у віці 30 років звершив таїнство хрещення у річці Йордан. Оскільки він був безгрішний, то вирішив хреститися, щоб бути рівним до інших вірян.

На Водохреще заведено купатися в ополонці у природній водоймі, накривати багатий стіл. Вірять, що цього святого дня освячена вода дарує здоров’я і змиває всі гріхи.

Саме з Хрещенням Господнім, або Богоявленням і вітають один одного віруючі українці, надсилаючи близьким людям теплі слова, листівки та відеопривітання зі святом 19 січня.

Привітання з Водохрещем 19 січня

Листівки з Водохрещем-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити всі невдачі, гріхи, та сумніви, бажаю з доброю молитвою продовжити свій життєвий шлях, і нехай він буде довгим та щасливим. Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та миру.

Листівки з Водохрещем-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю святою водою змити усі сумніви, печалі та лихі думки. Бажаю у це світле свято прокинутися щасливою, бадьорою, коханою, натхненною, сповненою добра людиною. Бажаю миру та здоров’я. Бажаю радості та підтримки близьких. Бажаю благодаті та довгого життя в промінцях любові, надії та віри.

Листівки з Водохрещем-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю, щоб Господь освітив промінцем надії та благополуччя твій шлях до щастя. Нехай у сім’ї усі будуть здорові, нехай у серці живе радість та любов, нехай освячена вода змиє всі негоди та печалі.

Листівки з Водохрещем-2022

Вітаю з Хрещенням. Бажаю, щоб щасливою була твоя стежка, щоб на ній зустрічались тільки добрі люди та великі можливості. І нехай в цей день свята вода тебе оздоровить та збадьорить, а небесне сяйво вкаже, да живе любов та радість.

Листівки з Водохрещем-2022

Вітаю з Хрещенням Господнім. Бажаю чистою святою водою вмити свою вроду та красу душі, бажаю пробудити в собі неймовірну силу та спрагу до всього доброго. Нехай здоров’я буде вдосталь, нехай не пропадає світло твоєї надії і яскраво блимає мак твоєї любові.

Листівки з Водохрещем-2022

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