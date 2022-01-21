З Днем обіймів! Прикольні вітання та листівки зі святом
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День обіймів — це одне з найніжніших і найтепліших свят.
У п’ятницю, 21 січня, весь світ відзначає одне з незвичайних свят — Національний День обіймів. Суть свята у цьому, щоб під час обіймів обмінюються душевним теплом.
Історія свято починається у США з 1986 року. Спочатку його відзначали тільки в Америці, а потім він швидко поширився по всьому світу. Вважається, що ініціаторами Дня обіймів є студенти. Попри те, що свято досить молоде, у нього є свої традиції: у цей день заведено обійматися зі своїми близькими, друзями і навіть зовсім незнайомими людьми, обмінюючись із ними душевним теплом.
Варто зазначити, що є ще один День обіймів, який відзначається 4 грудня. Він вважається міжнародним.
Якщо ви не можете зараз обійняти близьку вам людину, то "Телеграф" підготував для вас красиві вітання з Днем обіймів.
Привітання з Днем обіймів у картинках
Привітання з Днем обіймів у віршах
Що в День обіймів можна побажати?
Щоб руки міцно за любов трималися,
Своїх рідних частіше обіймати,
І щоб справи вдавалися.
Ще так багато хочеться сказать,
З Днем "обнімашок" ніжно вітаю.
Нехай буде щастя вам завжди під стать,
І від душі сьогодні обіймаю!
***
У Міжнародний день обіймів
Хочу тобі я побажати,
Любовних лише заходів,
І було щоби, кого обійняти.
Любові, звичайно, справжньої,
Щоб дружба повз не пройшла,
І тільки істинне щастя,
І радість, щоб тебе знайшла.
***
В твої обійми палко притулюся
І доторкнуся рідної щоки,
В твої я очі щиро подивлюся,
Відчую теплоту жаданої руки.
І миттю світ засяє навкруги,
Барвисто прошепоче: "то кохання",
І море почуттів враз вийде з берегів,
Ледь стримуючи хвиль бажання.
В твоїх обіймах хочу я тонути
Щомиті, щохвилини, назавжди,
Твоє тепло і серця стук відчути,
В житті моєму є лиш тільки ти.
Зі святом!
***
Обійми так ніжно, як ніколи…
І в душі всі сумніви розвій!
І для мене світ зміни довкола…
Я твоя! Ти, любий, будеш мій!
Обійми так тепло, як уперше
Мати пригорта своє дитя…
Обійми без слів, цілуй і пести…
І полинем в щастя, в майбуття…
Зі святом обіймів!
***
Щоб стало мені тепліше,
Обійми мене скоріше,
І притисни до себе сильніше,
Ну, давай же,не бійся!
Адже сьогодні День обіймів,
"Обнімашки" не зашкодять!
І корисні, і приємні,
Біду від усіх відводять!
***
Я по радіо почула
І прийшла вас обійняти,
Бо сьогодні на планеті,
Ходить миле, файне свято.
Міжнародний день обіймів
Хай теплом вас всіх зігріє,
Хай Фортуна у обіймах
Вас весь день леліє!
Ви теплом зігрійте, люди,
посмішку всім подаруйте
Бо сьогодні на планеті
День обіймів ходить всюди.
Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).