З Днем обіймів! Прикольні вітання та листівки зі святом

День обіймів — це одне з найніжніших і найтепліших свят.

У п’ятницю, 21 січня, весь світ відзначає одне з незвичайних свят — Національний День обіймів. Суть свята у цьому, щоб під час обіймів обмінюються душевним теплом.

Історія свято починається у США з 1986 року. Спочатку його відзначали тільки в Америці, а потім він швидко поширився по всьому світу. Вважається, що ініціаторами Дня обіймів є студенти. Попри те, що свято досить молоде, у нього є свої традиції: у цей день заведено обійматися зі своїми близькими, друзями і навіть зовсім незнайомими людьми, обмінюючись із ними душевним теплом.

Варто зазначити, що є ще один День обіймів, який відзначається 4 грудня. Він вважається міжнародним.

Якщо ви не можете зараз обійняти близьку вам людину, то "Телеграф" підготував для вас красиві вітання з Днем обіймів.

Привітання з Днем обіймів у картинках

Привітання з Днем обіймів у віршах

Що в День обіймів можна побажати?

Щоб руки міцно за любов трималися,

Своїх рідних частіше обіймати,

І щоб справи вдавалися.

Ще так багато хочеться сказать,

З Днем "обнімашок" ніжно вітаю.

Нехай буде щастя вам завжди під стать,

І від душі сьогодні обіймаю!

***

У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

***

В твої обійми палко притулюся

І доторкнуся рідної щоки,

В твої я очі щиро подивлюся,

Відчую теплоту жаданої руки.

І миттю світ засяє навкруги,

Барвисто прошепоче: "то кохання",

І море почуттів враз вийде з берегів,

Ледь стримуючи хвиль бажання.

В твоїх обіймах хочу я тонути

Щомиті, щохвилини, назавжди,

Твоє тепло і серця стук відчути,

В житті моєму є лиш тільки ти.

Зі святом!

***

Обійми так ніжно, як ніколи…

І в душі всі сумніви розвій!

І для мене світ зміни довкола…

Я твоя! Ти, любий, будеш мій!

Обійми так тепло, як уперше

Мати пригорта своє дитя…

Обійми без слів, цілуй і пести…

І полинем в щастя, в майбуття…

Зі святом обіймів!

***

Щоб стало мені тепліше,

Обійми мене скоріше,

І притисни до себе сильніше,

Ну, давай же,не бійся!

Адже сьогодні День обіймів,

"Обнімашки" не зашкодять!

І корисні, і приємні,

Біду від усіх відводять!

***

Я по радіо почула

І прийшла вас обійняти,

Бо сьогодні на планеті,

Ходить миле, файне свято.

Міжнародний день обіймів

Хай теплом вас всіх зігріє,

Хай Фортуна у обіймах

Вас весь день леліє!

Ви теплом зігрійте, люди,

посмішку всім подаруйте

Бо сьогодні на планеті

День обіймів ходить всюди.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).