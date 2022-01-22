День соборності України: вітання у віршах, прозі та листівках
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Це свято нагадує про єдність та незалежність українського народу.
Щороку 22 січня українці святкують День соборності. Свято відзначається у річницю підписання Акту злуки Української народної республіки та Західно-Української Народної республіки 1919 року.
Цього дня традиційно проходять пам’ятні акції під синьо-жовтими прапорами, люди стають у "живий" ланцюг, який символізує єдність країни. Також цього дня проводять молебні за єдність української держави.
"Телеграф" зібрав гарні листівки та душевні привітання з Днем соборності України.
День соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!
З днем соборності привітаю кожного,
І побажаю українцям успіху крилатого.
Країні завжди йти вперед і розвиватися,
І чвари не впускати до рідної хати!
Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.
Україна в цей великий день
Стала цілою, єдиною країною,
Нехай народ, рідну і багатоликий,
Подарунок готує свій.
Разом ми, і це ль не прекрасно!
Знову сила, знову, як кремінь.
І ворогові будь нам небезпечно
На очі показуватися в цей день.
День соборності України – символічне і важливе свято для кожного українського патріота. Не важливо, де він живе: на Заході чи на Сході країни. Головне пам’ятати, що Україна – велика спільна батьківщина. Зі святом!
Варто зазначити, що 25 січня відзначають Тетянин день, а 31 січня – День ювеліра. Щоб не забувати важливі дати, збережіть календар свят на січень.
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