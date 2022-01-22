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День соборності України: вітання у віршах, прозі та листівках

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Вітання з Днем соборності України
Вітання з Днем соборності України

Це свято нагадує про єдність та незалежність українського народу.

Щороку 22 січня українці святкують День соборності. Свято відзначається у річницю підписання Акту злуки Української народної республіки та Західно-Української Народної республіки 1919 року.

Цього дня традиційно проходять пам’ятні акції під синьо-жовтими прапорами, люди стають у "живий" ланцюг, який символізує єдність країни. Також цього дня проводять молебні за єдність української держави.

"Телеграф" зібрав гарні листівки та душевні привітання з Днем соборності України.

Вітання з Днем Соборності України
Вітання з Днем Соборності України

День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

Вітання з Днем Соборності України
Вітання з Днем Соборності України

З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

Вітання з Днем Соборності України
Вітання з Днем Соборності України

Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.

Вітання з Днем Соборності України
Вітання з Днем Соборності України

Україна в цей великий день

Стала цілою, єдиною країною,

Нехай народ, рідну і багатоликий,

Подарунок готує свій.

Разом ми, і це ль не прекрасно!

Знову сила, знову, як кремінь.

І ворогові будь нам небезпечно

На очі показуватися в цей день.

Вітання з Днем Соборності України
Вітання з Днем Соборності України

День соборності України – символічне і важливе свято для кожного українського патріота. Не важливо, де він живе: на Заході чи на Сході країни. Головне пам’ятати, що Україна – велика спільна батьківщина. Зі святом!

Вітання з Днем Соборності України
Вітання з Днем Соборності України

Варто зазначити, що 25 січня відзначають Тетянин день, а 31 січня – День ювеліра. Щоб не забувати важливі дати, збережіть календар свят на січень.

Теги:
#Україна #Поздоровлення #День Соборності України
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