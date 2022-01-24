Привітання з іменинами Тетяни 25 січня: листівки та картинки зі святом

Найкращі вітання у добірці "Телеграфа"

Цього вівторка, 25 січня, свої іменини відзначають усі Тетяни. Саме в цей день православна церква вшановує пам’ять мучениці Тетяни Римської, яка була піддана тортурам за відмову зректися віри в Христа.

Свята Тетяна була дочкою римського проконсула, побожного християнина, який таємно прийняв християнство. Вона разом із батьком була страчена 225 року (за іншими даними 226 чи 230 року).

За однією з версій ім’я Тетяна походить із давньоєврейської і означає "засновниця" або "повелителька". За іншою версією, у імені латинське коріння. Воно є жіночою формою чоловічого імені Татіана, яке виникло від імені царя Тита Татія.

Свій День ангела власниці цього імені святкують кілька разів на рік, але найвідоміші іменини відзначають саме 25 січня. За характером Тетяни дуже владні, артистичні, емоційні та жорсткі.

Якщо у вас є знайомі Тані – обов’язково привітайте їх з іменинами. "Телеграф" приготовив барвисті привітання у листівках та картинках із Днем ангела Тетяни.

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

З Днем ангела Тетяни 25 січня - листівки

Варто додати, що цього дня багато пострадянських країн відзначають День студента. Чому Україна не має до цього відношення — читайте у нашому попередньому матеріалі.