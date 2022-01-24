З днем Тетяни! Короткі привітання у віршах та прозі українською мовою

Не забудьте привітати всіх своїх знайомих Тань зі своїм святом.

Тетянин день – це веселе зимове свято, яке особливо люблять студенти, адже 25 січня також відзначається День студента. Проте варто пам’ятати, що це свято — російське, а українські студенти відзначають своє "професійне" свято 17 листопада.

В Україні 25 січня усю увагу приділяють дівчатам, на ім'я Тетяна, адже цього дня церква вшановує пам’ять священномучениці Татіани Римської. А це означає, що усі Тані 25 січня відзначають свої іменини.

Цього дня дамам заведено дарувати символічні подарунки та надсилати красиві та душевні вітання. "Телеграф" підготував для своїх читачів короткі привітання з днем Тетяни українською мовою у віршах та прозі, а також картинки та листівки, щоб ви могли привітати своїх знайомих.

Привітання з днем Тетяни у картинках

Короткі привітання з днем Тетяни українською мовою

З днем Тетяни, моя люба, Будь завжди щаслива. Хай Свята дарує мудрість І кохання щире. Чує хай свята Тетяна Всі твої бажання, Допоможе в час важкий Смутку і зітхання.

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Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

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Краса твоя нехай не в’яне, Тобі бажаю в день Тетянин! Красуне, квітни, мрій, твори, Яскраво, мов вогонь, гори!

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З днем Тетяни щиро вітаю,

Грошенят мішечок бажаю,

Подарунків, приємних сюрпризів,

Не збідніти навіть у кризі!

Щебетати, творити, кохати,

Все, що треба для щастячка, мати,

Мати друзів у радості й горі,

І в калюжах розгледіти зорі!

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З днем Тетяни щиро вітаю, Щастя, вдачі, любові бажаю, Щоб частіше звучав твій щебет, Щоб чудово було все в тебе. Будь красива, чарівна, мила, Хай міцніють з роками крила. Я бажаю свою мати хатку, У любові жити й достатку!

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Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та спрагу до перемоги!

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В День Тетяни побажань Зичу щирих й шлю вітань! Щастя, радості, натхнення, Було щоб світлим сьогодення, Життя презенти дарувало, Негоди дім твій оминали!

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Вітаю з Тетяниним днем та бажаю у душі залишатися життєрадісною дитиною, по життєвому шляху крокувати щасливою людиною. Нехай кожен день дарує яскраві емоції, приємні моменти, цікаві пригоди та щирі посмішки.

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