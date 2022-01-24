День Тетяни: гарні привітання у віршах, картинках, листівках та відео

25 січня можна сходити до церкви та помолитися святій Тетяні.

У вівторок, 25 січня, відзначається світле зимове свято день Тетяни, назва якого походить від імені святої мучениці Татіани Римської, яку православна церква поминає цього дня. Також це означає, що всі дівчата, яких назвали іменем святої, відзначають свої іменини.

Багато студентів, особливо російські вважають, що запорукою успіху на всіх зимових іспитах стане весело відсвяткований Тетянин день.

"Телеграф" вітає всіх дівчат, яких звуть чудовим ім’ям Тетяна. Також ми зібрали красиві вітальні картинки, листівки, вірші та відео, якими можна привітати всіх ваших знайомих Тань.

Привітання з днем Тетяни у картинках:

Привітання з днем Тетяни у віршах:

З днем ангела, Танюша, Таня! Ти — неймовірна, як завжди. І мої щирі привітання У день святковий цей прийми. Щоб тіло ніжилось від ласки, А вуха — від приємних слів. Щоб друзі не вдягали маски, І щоб не було ворогів.

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Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!

Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

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З Днем Тетяни шлю вітання. Хай здійсняться всі бажання. Хай казковим буде вечір, Хай буде повним щастя глечик. Бажаю днів не марнувати, Спішити жити і кохати. За мрією сміливо йти І легко досягти мети.

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Із святом Тетяни вітаємо сердечно!

Бажаємо багато добра і тепла.

На сонячний пряник ворожимо гречно,

Щоб вам покровителька щастя дала.

Везіння в науці та якісних знань,

Щоб успіх завжди супроводжував вас.

Бажаємо Тетянам рясних здивувань

Сьогодні, і завтра, і повсякчас!

***

Тебе я вітаю мила Тетянко, Бажаю побільше яскравих світанків, Тепла і турботи, злагоду, миру, Жилося бажаю тобі щоб щасливо. Здоров’я бажаю, міцного-міцного, Парубка сильного і молодого. Затишку в домі, здійснення бажань, Найкращих Таню тобі побажань.

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З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала.

***

З Днем Тетяни, сміху дзвінкого І кохання бажаю палкого, І обіймів пристрасно-ніжних Навіть в дні холодні та сніжні! Хай життя буде, наче веселка, Хай дарує радість люстерко Відображенням милого личка. Буде щастя хай вже для вас звичним!

Відеопривітання с днем Тетяни:

Також "Телеграф" пропонує вам добірку гарних привітань із днем Тетяни своїми словами.