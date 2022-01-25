З днем студента! Оригінальні привітання та яскраві листівки зі святом

У Тетянин день також відзначається День студента.

У вівторок, 25 січня, крім свята на честь християнської мучениці — святої Татіани Римської, студенти відзначають своє "професійне" свято — День студента. Варто зазначити, що багато українських учнів також святкують 25 січня, проте офіційне свято в Україні відзначається 17 листопада.

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День студента 25 січня – вважається святом російських студентів. А дата ця обрана тому, що цього дня 1755 року імператрицею Єлизаветою Петрівною було підписано указ про створення Московського університету.

"Телеграф" зібрав найкращі вітальні картинки, які допоможуть Вам привітати своїх одногрупників, однокурсників чи друзів зі своїм святом.

Привітання з Днем студента у картинках

Привітання з Днем студента у віршах та прозі

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

З днем ​​студента, друже. Бажаю не нудьгувати на парах, які не зупинятися на курсових, не губитися на заліках, не здаватися ні за яких обставин. Будь сміливим і спритним, кмітливим і винахідливим, веселим і талановитим студентом. Нехай вистачає часу і на навчання, і на дівчат, і на особисті справи. Успіхів тобі і легких стартів до перемог.

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Вітаю з Днем студента, зі святом молодості і високих прагнень. Нехай будь-яка мета успішно досягається, нехай будь-яка мрія здійснюється, нехай яскравою надією шлях висвітлюється, нехай твоя персона ні в чому не потребує. Бажаю отримувати масу задоволень від життя і від веселих студентських років.

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Вітаю з Днем студента! Нехай життя в гуртожитку залишає прекрасне післясмак: щоб холодильник завжди був забитий, в кімнаті було тепло, завжди приходили в гості веселі компанії і комендант не спалив за порушенням правил. Нехай все сесії здаються на відмінно і без зайвої витрати нервів.

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п'ять

Іспити здавати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Студентські роки – час, яке гріє приємними спогадами все життя. Вітаю з твоїм святом Днем студента! Бажаю правильно розподіляти час, щоб і на підготовку до іспитів вистачало, і на відпочинок. Нехай студентська дружба збережеться на довгі роки. Бажаю зберегти здоров’я, знайти любов і гідну роботу за фахом!

У будь-якому разі галасливо відзначити свято не вдасться. Цьому перешкоджає не лише катастрофічна ситуація з коронавірусом, а й погода. Наприкінці січня синоптики прогнозують зниження температури повітря та сильні морози.