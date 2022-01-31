Китайський Новий рік 2022: барвисті привітання в картинках, листівках та прозі

Китайський Новий рік – одне з найвеселіших всесвітніх свят.

Згідно з китайським календарем Новий 2022 рік настає не 1 січня, а в день другого молодика після дня зимового сонцестояння. У 2022-му році ця дата припадає на 1 лютого.

Китайці також називають цю урочистість — "Святом весни". Вони вірять, що з приходом Нового року настає і новий життєвий цикл: природа прокидається і все довкола оживає. Відповідно до китайської культури свято заведено відзначати з особливим розмахом.

Щороку за східним календарем присвячений одній з дванадцяти тварин, різного кольору та стихії. У 2022-му – це Чорний Водяний Тигр. "Телеграф" вітає всіх своїх читачів зі святом, а щоб і ви могли привітати своїх рідних та знайомих, ми підготували найкращі вітання з Китайським Новим роком.

Привітання з китайським Новим роком 2022 в картинках

Привітання з китайським Новим роком 2022 у прозі

Ось на порозі Китайський Новий рік! Я тебе хочу привітати та від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки китайців на планеті. Нехай цей рік має вузьке коло турбот і великі масштаби успіху. Нехай в житті з'являться нові можливості та нові ідеї процвітання, хороші думки та новини життя.

***

В Китайський Новий Рік бажаю вам яскравого життя, немов веселий карнавал і стільки щастя, скільки китайців в країні. Нехай буде стіл багатий не тільки у святкові дні, нехай радість і удача супроводжують всюди. Бажаю в новому році робити все якнайкраще та процвітати, ніби прекрасні квіти сакури.

***

Вітаю вас з Китайським Новим роком і побажати хочу товстих конвертів з грошима, постійного порядку і затишку в домі, добрих і веселих гостей, дзвінкого і гучного сміху, яскравих і барвистих феєрверків, безсумнівного достатку і достатку смачної їжі на столі. Нехай усе буде якнайкраще!

***

Всім в Китайський Новий Рік, жити бажаю без клопоту, у морі радості купатися, життям райським насолоджуватися, не сумувати, дружно свято відзначати! І на ноті позитивній бажаю життя – стильного, життєрадісного, красивого, лише щасливого! В цей Новий Рік бажаю я: "Будьте щасливі, друзі!"

***

Зима проходить і йде Китайський Новий рік. Нехай вам він принесе з собою достаток в будинок та спокій душі, любов в серця, в справах удачу. Нехай всі сміються і не плачуть, нехай буде мирним небо, і тільки радість цілий рік!

Нещодавно "Телеграф" склав гороскоп картами Таро, що принесе китайський Новий рік для кожного знака Зодіаку. Хто в рік Тигра одружиться, а хто позбудеться страхів — дізнайтесь у нашому матеріалі.