З китайським Новим роком! Яскраві привітання у віршах, картинках та листівках

Вважається, що саме у Китайський Новий рік світ переходить у новий період

У вівторок, 1 лютого 2022 року, в день другого молодика після дня зимового сонцестояння, згідно з китайським календарем, починається Новий східний рік Чорного Водяного Тигра. Зазначимо, що відзначатимуть китайці не 2022-й, а 4720 рік.

У китайській культурі заведено зустрічати це яскраве та веселе свято з особливим розмахом. Цього дня у небо запускають феєрверки та розвішують тисяч червоних вогників. Китайці вірять, що червоний колір відлякує злих духів.

"Телеграф" підготував гарні привітання з Китайським Новим 2022 роком у картинках, листівках та віршах.

Привітання з китайським Новим роком 2022 в картинках

Привітання з китайським Новим роком 2022 року у віршах

Сотні тисяч феєрверків Полетіли в небеса… В цю ніч за всіма прикметами Відбуваються чудеса. Вас з Китайським Новим Роком Вітаю від душі! Буде нехай достаток вдома, Хай збуваються мрії усі!

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Чуньцзе – Китайський Новий Рік,

Надії нові несе!

Він пов’язаний з присмаком весни,

Хоча взимку його зустрічаємо ми!

Запустимо знову феєрверк,

Щоб злісних духів відігнати,

І багато червоних вогників,

Доведеться всім запалити!

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З китайським Новим роком Привітати вас хочемо, І в це свято нове Ми вітання строчимо. Нехай щастя вам настане І нудьга пропаде, І щастя багато стане У китайське свято це.

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З Китайським новим роком вас!

Нехай буде щастя про запас,

Вистачає вам тепла, любові І свята щоб від душі!

Подарунків більше і чудес,

Щоб не чули ви лестощі.

Нехай свято до вас приходить в дім

І міцно селиться у в нім!

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Коли зима вже закінчується, І подекуди підтанув лід, Але поспішаємо всім народом Зустрічати Китайський Новий рік. Здоров’я, щастя і надію, Нехай у ваш дім швидше несе, І буде краще все, ніж раніше, У цей Новий рік!

Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.