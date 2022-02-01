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З китайським Новим роком! Яскраві привітання у віршах, картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Китайський новий рік випадає на ніч із 31 січня на 1 лютого 2022 року
Китайський новий рік випадає на ніч із 31 січня на 1 лютого 2022 року

Вважається, що саме у Китайський Новий рік світ переходить у новий період

У вівторок, 1 лютого 2022 року, в день другого молодика після дня зимового сонцестояння, згідно з китайським календарем, починається Новий східний рік Чорного Водяного Тигра. Зазначимо, що відзначатимуть китайці не 2022-й, а 4720 рік.

У китайській культурі заведено зустрічати це яскраве та веселе свято з особливим розмахом. Цього дня у небо запускають феєрверки та розвішують тисяч червоних вогників. Китайці вірять, що червоний колір відлякує злих духів.

"Телеграф" підготував гарні привітання з Китайським Новим 2022 роком у картинках, листівках та віршах.

Привітання з китайським Новим роком 2022 в картинках

Привітання з китайським Новим роком 2022 року у віршах

Сотні тисяч феєрверків

Полетіли в небеса…

В цю ніч за всіма прикметами

Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком

Вітаю від душі!

Буде нехай достаток вдома,

Хай збуваються мрії усі!

***

Чуньцзе – Китайський Новий Рік,

Надії нові несе!

Він пов’язаний з присмаком весни,

Хоча взимку його зустрічаємо ми!

Запустимо знову феєрверк,

Щоб злісних духів відігнати,

І багато червоних вогників,

Доведеться всім запалити!

***

З китайським Новим роком

Привітати вас хочемо,

І в це свято нове

Ми вітання строчимо.

Нехай щастя вам настане

І нудьга пропаде,

І щастя багато стане

У китайське свято це.

***

З Китайським новим роком вас!

Нехай буде щастя про запас,

Вистачає вам тепла, любові І свята щоб від душі!

Подарунків більше і чудес,

Щоб не чули ви лестощі.

Нехай свято до вас приходить в дім

І міцно селиться у в нім!

***

Коли зима вже закінчується,

І подекуди підтанув лід,

Але поспішаємо всім народом

Зустрічати Китайський Новий рік.

Здоров’я, щастя і надію,

Нехай у ваш дім швидше несе,

І буде краще все, ніж раніше,

У цей Новий рік!

Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.

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