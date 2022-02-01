З китайським Новим роком! Яскраві привітання у віршах, картинках та листівках
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Вважається, що саме у Китайський Новий рік світ переходить у новий період
У вівторок, 1 лютого 2022 року, в день другого молодика після дня зимового сонцестояння, згідно з китайським календарем, починається Новий східний рік Чорного Водяного Тигра. Зазначимо, що відзначатимуть китайці не 2022-й, а 4720 рік.
У китайській культурі заведено зустрічати це яскраве та веселе свято з особливим розмахом. Цього дня у небо запускають феєрверки та розвішують тисяч червоних вогників. Китайці вірять, що червоний колір відлякує злих духів.
"Телеграф" підготував гарні привітання з Китайським Новим 2022 роком у картинках, листівках та віршах.
Привітання з китайським Новим роком 2022 в картинках
Привітання з китайським Новим роком 2022 року у віршах
Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком
Вітаю від душі!
Буде нехай достаток вдома,
Хай збуваються мрії усі!
***
Чуньцзе – Китайський Новий Рік,
Надії нові несе!
Він пов’язаний з присмаком весни,
Хоча взимку його зустрічаємо ми!
Запустимо знову феєрверк,
Щоб злісних духів відігнати,
І багато червоних вогників,
Доведеться всім запалити!
***
З китайським Новим роком
Привітати вас хочемо,
І в це свято нове
Ми вітання строчимо.
Нехай щастя вам настане
І нудьга пропаде,
І щастя багато стане
У китайське свято це.
***
З Китайським новим роком вас!
Нехай буде щастя про запас,
Вистачає вам тепла, любові І свята щоб від душі!
Подарунків більше і чудес,
Щоб не чули ви лестощі.
Нехай свято до вас приходить в дім
І міцно селиться у в нім!
***
Коли зима вже закінчується,
І подекуди підтанув лід,
Але поспішаємо всім народом
Зустрічати Китайський Новий рік.
Здоров’я, щастя і надію,
Нехай у ваш дім швидше несе,
І буде краще все, ніж раніше,
У цей Новий рік!
Раніше астролог розповів, що найбільше за рік Чорного Водяного Тигра пощастить чотирьом знакам Зодіаку. Хто опинився у списку щасливчиків – дивіться у нашому попередньому матеріалі.
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